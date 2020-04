El Grupo Parlamentario Popular ha elaborado un propuesta que ya ha enviado al resto de grupos, según ha podido confirmar Público, en el que les pide su apoyo para presidir la comisión parlamentaria de reconstrucción, con el objetivo de fiscalizar la labor del Gobierno en esta emergencia sanitaria. La formación conservadora considera que le corresponde al PP la presidencia de dicho órgano "por ser el principal grupo de la oposición" y amparándose en el que el PSOE preside la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado.

El Ejecutivo de coalición planteó, en primer lugar, un foro extraparlamentario —que bautizó como 'los nuevos Acuerdos de la Moncloa'—para buscar una salida conjunta a la crisis. Sin embargo, lo que realmente buscan los populares es "elaborar un dictamen que examinará las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma", según señalan en dicho documento.

Según la propuesta, para la elaboración de su dictamen, la comisión "citará, en comparecencia pública, a representantes de todos los sectores afectados por la pandemia y a los principales responsables de las decisiones tomadas por el Gobierno durante estas semanas". Sin embargo, fuentes consultadas de la formación por este diario niegan que se trate de una comisión de investigación.



Según explican las citadas fuentes parlamentarias, a diferencia de las comisiones de investigación, los populares no piden obligatoriedad de asistencia a los ponentes de los que se solicite su presencia —siendo la pena para el delito de desobediencia de prisión de seis meses a un año— como tampoco su compromiso de decir la verdad, bajo riesgo de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses, como está establecido en dicho tipo de comisión.

"Hacer un diagnóstico de la situación para repararla no es una comisión de investigación", señalan desde la dirección del grupo parlamentario a este diario, y advierten de que ya se "depurarán responsabilidades" en un futuro. Asimismo, recalcan que el PP "no va a aceptar participar en nada que no sea parlamentario" porque entonces, a su juicio, "no sería democrático ni representativo ni institucional, sería asambleario al modelo de Podemos".

El PP espera llegar a un acuerdo con el PSOE para presidirla

Pese a que la propuesta se ha enviado a todos los grupos políticos, incluidas formaciones independentistas como Esquerra Republicana con las que el PP siempre marca distancias, la dirección popular confía en llegar a un acuerdo con el PSOE para presidir el organismo. La elección de los puestos de responsabilidad en las comisiones se efectúa por el mismo sistema que utiliza la Mesa del Congreso. La división se acuerda entre los grupos y el partido mayoritario es quien sale ganando, por lo que los socialistas tienen las de ganar.

Según ha podido saber este diario, por el momento el PSOE rechaza que el PP presida la comisión parlamentaria y también que se aborden cuestiones relacionadas con las "libertades públicas", como plantea la formación presidida por Pablo Casado. El PP quiere que los trabajen se organicen en torno a cinco grandes áreas: sanitaria, económica; social, libertades públicas y Unión Europea, esta última a propuesta de los partidos de Gobierno. Para trabajar, proponen que la comisión opere con un voto ponderado, según el número de diputados que cada partido tiene en el pleno.



La Cámara Baja dispone, a grandes rasgos, de tres tipos de comisiones: permanentes, no permanentes y mixtas. En este caso, se trataría de una comisión no permanente, que son aquellas que se crean de manera temporal con un fin específico y que se extinguen cuando han finalizado sus trabajos o, en todo caso, cuando termina la legislatura en la que se han constituido.

Casado apremia a Sánchez a que se ponga en marcha ya

El líder del PP ha señalado durante la sesión de control al Ejecutivo en que la idea de establecer una comisión para la reconstrucción fue idea suya, y le ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por qué "no se quiso constituir la comisión" en la Junta de Portavoces del pasado martes. "¿Cuando podrá arrancar?", le ha planteado. "Si no nos dicen la verdad y nos sigue engañando, difícilmente podremos apoyarle", ha zanjado.

Sánchez le ha contestado que el conservador "busca cualquier excusa para no tener que acordar con el Gobierno de España", pero no le ha dado una fecha concreta. El socialista ha admitido que su administración "claro que ha cometido errores, pero también algunos aciertos". ¿Usted no ha cometido ningún error? ¿Y su partido?, le ha planteado. Aun así, le ha recalcado que el Gobierno "tiende la mano" a los populares para buscar una solución conjunta.