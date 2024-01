El Congreso debate la amnistía con todos los escenarios abiertos tras el ultimátum de Junts a Sánchez

Junts per Catalunya vuelve a llevar al límite al Gobierno. Este martes, a las 15 horas, el Congreso enfrenta un debate de la ley de amnistía que parecía resuelto en las últimas semanas. Había pocas dudas de que Partido Socialista y sus aliados parlamentarios —excepto Coalición Canaria— la apoyarían, pero la formación que lidera Carles Puigdemont ha dinamitado el acuerdo horas antes de que empiece el pleno. Junts no apoyará la ley si el PSOE no accede a apoyar sus enmiendas.

Los junteros, tal y como han explicado en un comunicado remitido a última hora de la mañana, insisten en que "la amnistía tiene que incluir a todo el mundo y tiene que ser de aplicación inmediata". La formación independentista considera que el actual texto, que durante las pasadas semanas ha ido trabajando con el PSOE, no otorga la suficiente seguridad, por lo que ha abierto la posibilidad de oponerse y devolver la proposición de ley a la Comisión de Justicia.

El punto clave, por tanto, son los delitos de terrorismo. A lo que aspira Junts per Catalunya es que se retire cualquier mención a ellos en el apartado de exclusiones de la ley. El PSOE, por su parte, ha dicho por activa y por pasiva que eso es una línea roja que no tiene pensado cruzar, aunque ni Esther Peña, portavoz del partido, ni Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, han cerrado la puerta con pestillo.

Este martes no hay solo una votación, sino que se votan tres cosas distintas. Por una parte, cada una de las enmiendas que presentaron los distintos grupos. Por otra, el dictamen de la Comisión de Justicia, es decir, el texto de la ley con las enmiendas acordadas ya incluidas. Y, por último, el conjunto del texto de la ley.

