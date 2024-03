El Congreso dejará de llamarse "de los Diputados" para adaptarse al lenguaje inclusivo

El Congreso dejará de apellidarse "de los Diputados" y revisará su Reglamento para adaptarlo al lenguaje inclusivo y erradicar las "expresiones sexistas". La propuesta de modificación presentada por PSOE y Sumar ha recibido el visto bueno de la mayoría del hemiciclo —excepto PP y Vox, que han votado en contra—. La derecha y la extrema derecha han alegado criterios filológicos y se han remitido a la Real Academia Española (RAE) para justificar su decisión.

La Cámara Baja ha tomado en consideración la proposición de ley para reformar su Reglamento tras el consenso de los socios de investidura. Las izquierdas y los partidos periféricos han puesto como ejemplo la apuesta por el lenguaje inclusivo de otros organismos internacionales, como la ONU y la Unión Europea.

La reforma pactada entre PSOE y Sumar busca una redacción que no invisibilice las contribuciones parlamentarias de las diputadas y que no las presente como "figuras subalternas o subordinas" a sus homólogos masculinos. El hemiciclo recurrirá a fórmulas lo más amplias posibles y evitará el masculino genérico en los textos. De esta manera, términos como "presidente" o "vicepresidente" serán reemplazados por "presidencia" y "vicepresidencia", mientras que "secretario" dará paso al neutro "secretaría".

La diputada socialista Susana Ros ha defendido que el uso del masculino genérico "coloca a las mujeres en una posición de insignificancia". La representante del PSOE ha destacado la importancia de la iniciativa para "conseguir una sociedad más justa y democrática". La vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil de Reboleño, ha sido la encargada de argumentar la propuesta en nombre de Sumar: "Lo que no se nombra no existe y las mujeres somos más del 50% de la población. ¿De qué tienen miedo las personas que piensan que esto es una pamplina sin importancia que no otorga más derechos a las mujeres?".

El pasado mes de febrero, la Mesa del Congreso dictó una serie de recomendaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo en los documentos de la Cámara Baja. Los socios de Gobierno contaron por aquel entonces con el apoyo de la bancada popular. La RAE reaccionó con un comunicado en el que criticaba los intentos de acabar con el uso del masculino genérico porque, según ellos, podía "acrecentar la distancia con el mundo real".

Las mujeres ocupan el 44% de los escaños del hemiciclo y suponen el 60% de los trabajadores de la institución. El PP ha rechazado la propuesta por considerar que responde a un motivo "más político que gramatical". Vox, por su parte, tachó la iniciativa de "falsa", "hipócrita" y "excluyente". El resto de partidos de la Cámara Baja han respaldado los cambios.