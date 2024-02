El Congreso estudiará la petición del PSOE de sancionar a 'pseudomedios' ultras

El PSOE ha puesto en el foco y debate público la presencia de ciertos medios de comunicación en el Congreso y el Senado. Concretamente, los que denomina como 'pseudomedios' ultras. Los socialistas han enviado ya oficialmente una carta a ambas cámaras y han pedido amparo a las asociaciones periodísticas por lo que consideran una anomalía en la concesión de acreditaciones.

En las filas socialistas ya levaban algunos meses con una estrategia de rebelarse frente a este tipo de medios. El portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Patxi López, decidió hace un tiempo dejar de contestar a algunos de ellos por sus actitudes de odio y racistas. Algo que en Unidas Podemos y otros grupos como ERC, EH Bildu y BNG ya venían haciendo.

La gota que colmó el vaso definitivamente para el PSOE fue la convocatoria de la llamada "Nochevieja en Ferraz". Los socialistas denunciaron los hechos ante la Fiscalía. En el cartel de la manifestación, donde se colgó a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, aparecían una serie de medios de comunicación. Algunos de ellos cuentan con acreditación para el Congreso y Senado. Son, concretamente, los siguientes: EDA TV, Ok Diario, La Gaceta, Informa Radio, InfoVlogger, La Cosa Está Muy Negra y Periodista Digital.

La petición exacta del PSOE a Congreso y Senado es, de momento, que se establezcan "unas reglas claras sobre criterios técnicos y profesionales que articulen la concesión de acreditaciones". Por otro lado, "que reglamenten el procedimiento sancionador que pudiera suponer la retirada de credenciales para evitar que aquellos que no respeten las reglas deontológicas dispongan de ellas en la sede

de nuestra soberanía".

La carta llegó a la Dirección de Comunicación y a la Mesa del Congreso el pasado lunes, según confirman a Público fuentes de ambas instancias. Desde la Presidencia del Congreso destacan a este medio que el paso ahora es que "se tendrán que estudiar las acciones pertinentes".

Es decir, el asunto se tratará en la reunión que tienen los martes los componentes de la Mesa del Congreso. No está confirmado todavía si se abordará la próxima semana o más adelante. Una situación similar se da en el Senado, según confirman las fuentes consultadas. En su caso, la previsión sí es que se aborde en la Mesa de la Cámara Alta la próxima semana.

En este sentido, el portavoz del grupo socialista en el Senado, Juan Espadas, llevó este asunto a la última Junta de Portavoces que se celebró. En la rueda de prensa posterior, señaló que es necesario asegurar la libertad de expresión y el derecho a la información veraz y que, por tanto, "no caben los medios que propagan bulos, que están dirigidos a potenciar conductas violentas y un comportamiento fuera de la Constitución". "Debemos revisar los mecanismos para acreditar a esos medios que nos son medios de comunicación, son otra cosa", añadió.

Fuentes de la Dirección de Comunicación del Congreso señalan que esperarán a la reunión de la Mesa para ver cómo abordan este asunto. Recuerdan que los actuales criterios para otorgar acreditaciones no difieren de otros parlamentos, incluso europeos. Son, según estas fuentes, criterios objetivos y técnicos que se basan principalmente en que los periodistas pertenezcan a una empresa informativa constituida como tal y que se dedique a información de carácter político.

La Mesa del Congreso, que preside Francina Armengol, tiene mayoría progresista gracias a la presencia de tres integrantes del PSOE y dos de Sumar. El PP cuenta con cuatro diputados y Vox está fuera de ella. Fuentes parlamentarias reconocen a Público que el consenso total sobre el tema de las acreditaciones a los medios es complicado a nivel político. Pero sí confían en que se puedan establecer unas normas y posibles sanciones.

Precedentes

Y es que el PSOE no reclama de forma oficial la retirada de acreditaciones de forma instantánea. Solo, por el momento, establecer esas normas y posibles sanciones. Porque el tema entronca con debates sobre libertad de información y cuestiones jurídicas, como informó este medio.

Hay antecedentes llamativos a los que apelan en el Congreso. El principal ocurrió en julio de 2019. Segundo Sanz, acreditado como periodista en el Congreso por el medio digital de Eduardo Inda, Okdiario, grabó sin permiso en los despachos de Irene Montero, Pablo Iglesias y otros diputados de Unidas Podemos.

La Mesa del Congreso entonces acordó por unanimidad retirar la acreditación un año a Sanz, que recurrió a la justicia. El Tribunal Supremo dio la razón al trabajador de Inda al entender que se había vulnerado el derecho fundamental a comunicar información veraz por cualquier medio de difusión o libertad de información. Se le tuvo que devolver la acreditación al poco tiempo.

En el PSOE, más allá de la carta en sí, señalan que han vuelto a poner sobre la mesa, "por enésima vez", un problema que conoce toda la profesión y al que no se encuentra una solución pese a que hay bastante unanimidad cuando se habla off the record sobre que las cosas no pueden seguir así. "Un pseudomedio no es un medio de comunicación por mucho que se disfrace de ello", destacan.



En su carta, los socialistas destacan las motivaciones principales para pedir estos cambios. Afirman que este tipo de pseudomedios tienen unos comportamientos que no se ajustan a las más mínimas reglas deontológicas de los profesionales de la comunicación y tienen como actividad principal la difusión de fake news y amplificar y difundir discursos de odio. También hacia "los verdaderos periodistas acreditados en la Cámara y a jefes de prensa de los Grupos Parlamentarios".

En este sentido, en diciembre de 2021 los responsables de comunicación de los grupos políticos PSOE, UP, ERC, PNV, Junts, EH Bildu, BNG, CUP, Más País-Equo-Compromís, Nueva Canarias y PDeCAT enviaron un escrito conjunto a la Mesa del Congreso. Sin mencionar a nadie en concreto, pedían que se tomaran medidas para atajar las "intolerables las faltas de respeto" producidas por algunas personas acreditadas como periodistas. Aquel escrito se quedó en nada. El PSOE espera que ahora sí se den pasos.