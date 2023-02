El Congreso exigirá a partir de ahora a todos los diputados que registren sus visitas por el 'caso Mediador'

El Congreso acaba de cambiar el procedimiento para la comunicación de datos de las personas "ajenas a la Cámara" que deseen acceder a las instalaciones y a partir de ahora esas personas deberán incorporar sus datos en una hoja de cálculo en la que deberá figurar el nombre completo, el número de documento de identidad y las observaciones que se consideren sobre la visita.

La Cámara Baja ha decidido hacer esta modificación, que implica a toda persona ajena al complejo que acuda por una visita, un acto, una reunión o cualquier otro motivo debido a la polvareda levantada a raíz del caso Mediador y las reuniones que mantenía el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes dentro del Congreso con personas ajenas al complejo.

"A partir del día 1 de marzo de 2023, se va a establecer un nuevo procedimiento de comunicación de los datos de las personas ajenas a la Cámara"

En una nota enviada a todos los diputados y trabajadores, el Congreso explica que "a partir del día 1 de marzo de 2023, se va a establecer un nuevo procedimiento de comunicación de los datos de las personas ajenas a la Cámara que deseen acceder al interior del complejo parlamentario". Las solicitudes se tendrán que incorporar a un documento Excel y se deberán comunicar "a la Comisaría Especial a través de correo electrónico por parte de los diputados, grupos parlamentarios, o personal del Congreso de los Diputados que corresponda".

El caso Mediador se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife y en él figuran como principales investigados el ahora exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, director general de Ganadería; el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas; y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, conocido también como el 'mediador'.

Según el sumario del caso, los implicados pedían un "peaje económico" de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar "seriedad" y acababan dichas reuniones con fiestas en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros.

El PSOE cierra filas

Este martes, el PSOE ha cerrado filas y defiende que su actuación ha sido "rápida y tajante" en las diferentes ruedas de prensa que han protagonizado tanto en La Moncloa como en el Congreso de los Diputados.

En la Cámara Baja el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha asegurado que no hay más implicados que Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista expulsado del grupo tras conocerse sus actividades presuntamente delictivas. "No hay ningún otro diputado que se haya deslizado por la pendiente de corrupción, no tenemos constancia de ninguna otra actividad conniviente con comportamientos deshonestos", ha afirmado López.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho suyas las palabras de su compañero y ha advertido que si hubiera más implicados ya no serían diputados socialistas. "Con absoluta rotundidad expresamos nuestro rechazo y condena a este tipo de actitudes y comportamientos denigrantes, incompatibles con el servicio público", ha destacado Rodríguez.