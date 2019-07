La Mesa del Congreso ha decido retirar durante un año la acreditación para entrar a la Cámara al periodista de Okdiario que grabó sin autorización en los despachos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Este es uno de los temas que ha tratado el órgano durante la reunión que ha mantenido este miércoles. Aunque se llegó a plantear que la sanción se hiciera extensiva al medio de comunicación — como reclama Unidas Podemos — finalmente sólo afectará al periodista.

No se descarta, sin embargo, que se pueda imponer algún tipo de sanción al medio, y la Mesa estudiará más adelante si finalmente abre también un expediente en este sentido. Las posibles sanciones al digital de Eduardo Inda llegan después de que Montero presente un escrito de alegaciones a la Secretaría General para que reconsidere su postura. La portavoz del grupo confederal alega que en la decisión del Congreso no se tiene en cuenta que "la actuación del periodista no puede entenderse de forma aislada, sino que responde a una conducta reiterada de la página digital".

En el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Público, Unidas Podemos argumenta que la propuesta de resolución del expediente abierto al periodista es "insuficiente" porque "no evita la reiteración de estas conductas por parte de OkDiario". "La responsabilidad de los hechos denunciados tiene a OKDiario como principal sujeto, siendo Segundo Sanz un medio idóneo, un cooperador necesario para la conclusión de la conducta ilícita", insiste el grupo confederal.

Montero presentó una denuncia la semana pasada y el Congreso abrió un expediente de investigación al periodista que se coló en los despachos. El viernes Unidas Podemos presentó su primer documento de alegaciones en el que argumentaron que, teniendo en cuenta los antecedentes del medio — anteriormente grabó una conversación de Iglesias y Montero en la cafetería —, el Congreso debería expulsar al medio. Ahora insiste en esta idea y recrimina a la Dirección de Comunicación que no ponga en cuestión su actividad ni "reproche su conducta como medio".

Podemos denuncia "el afán de proteger la actividad de OkDiario en el Congreso conociendo que su actividad vulnera las normas de la Cámara"

El grupo confederal considera que el digital que dirige Eduardo Inda pretende "socavar la actividad parlamentaria por medios ilícitos y que en todo caso contravienen explícitamente las normas, usos y costumbres de la Cámara". También insisten en que, al tratarse de una conducta del medio y no sólo del periodista que grabó en sus despachos, Segundo Sanz, podrían "reiterar la conducta".

Lo que sí ha reconocido la Dirección de Comunicación es que la conducta del periodista al entrar en los despachos atenta contra el articulo 18 y el 23 de la Constitución, que protegen el derecho al honor y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Por esto mismo el grupo confederal señala que la grabación de los despachos no supone sólo acceder a dependencias donde no está autorizado tomar imágenes, sino que se produce la entrada no autorizada y el periodista "es plenamente consciente". El vídeo de una de las cámaras del Congreso, además, muestra que accedió fuera del horario de atención al público y, según el grupo, "buscando eludir los controles de seguridad de la Cámara, del personal de la Cámara y del personal del Grupo Parlamentario".

"Esta parte no entiende el afán de proteger la actividad de la página digital OkDiario en el Congreso de los Diputados aún conociendo la reiteración de actividades por parte de OkDiario que vulneran las normas de la Cámara, que podrían ser constitutivas de hechos delictivos y que tienen por objeto afectar y socavar la actividad parlamentaria de representantes electos", denuncian desde el grupo.