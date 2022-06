El Congreso investigará el entramado policial del Gobierno de Rajoy en Andorra en el marco de la 'Operación Cataluña'

El Congreso de los Diputados investigará el entramado policial en Andorra del anterior Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy y también las actividades del Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz durante la denominada Operación Cataluña.

La Junta de Portavoces, con el apoyo mayoritario del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JxCat, PdeCat, la CUP y BNG, ha decidido crear una comisión de investigación sobre la presunta intromisión en la soberanía de Andorra por parte de responsables políticos españoles y de "entramados parapoliciales" en el marco de la Operación Catalunya.

Una solicitud de comisión que registraron los partidos independentistas catalanes y los nacionalistas vascos el 17 de junio y que será debatida en el pleno del Congreso, aunque el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha afirmado que "con toda seguridad saldrá adelante".

"Para ponerla en marcha lo antes posible y trabajar de forma rigurosa para poner luz sobre unos audios de un exministro del PP que es muy alarmante y preocupante", ha incidido Gómez tras señalar que el que fuera titular de Interior Fernández-Díaz desmintió su vinculación con esa operación en Andorra cuando compareció en el Congreso por el caso Kitchen.

Estos partidos recordaban en su escrito el artículo 502.3 del Código Penal, que señala que aquel que "convocado a una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

Fuentes de la Mesa del Congreso señalan a EFE que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto sobre su traslado al Ministerio Fiscal, aunque el PSOE deja esa puerta abierta.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que esta nueva comisión "es una muestra de la desesperación del PSOE, que responde así a varapalos electorales", y ha incidido en que "sería mejor que centrara sus esfuerzos en buscar cómo ayudar a los españoles a que salgan de esta gravísima crisis económica, y no a comisiones que lo que buscan es perseguir al PP".

Una juez andorrana notificó el pasado 13 de junio al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al que fuera su ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, entre otros miembros de su Ejecutivo, que les investiga a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.

Los partidos independentistas catalanes y vascos proponían esta comisión para estudiar la posible intromisión en la soberanía del Principado de Andorra de los responsables políticos investigados por la justicia andorrana, en particular el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el ex secretario de Estado para la seguridad Francisco Martínez y el ex director general de la Polícia Ignacio Cosidó.