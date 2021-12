El Congreso saca adelante en el 2021 más de medio centenar de iniciativas legislativas con la mayoría del bloque progresista

La escasa producción de leyes de las tres legislaturas anteriores ha quedado atrás. En 2021, coincidiendo prácticamente con el segundo año de legislatura (comenzó el 3 de diciembre de 2019), el ritmo parlamentario ha alcanzado un nivel casi frenético que recuerda a épocas pasadas. Para ello, como en el primer año de legislatura, el bloque progresista ha sido de nuevo clave.

El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, el primero de coalición desde la democracia, no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, ya que ambos partidos solo suman 155 diputados. No obstante, desde el momento de la investidura de Pedro Sánchez, las fuerzas políticas que dieron su apoyo el 7 de enero al presidente del Gobierno han permitido que salgan adelante todas las iniciativas aprobadas hasta la fecha por el Consejo de Ministros.

Asimismo, con el paso de los meses, esta mayoría no solo se ha consolidado, sino que ha aumentado en 21 diputados, sumando un total de 188 escaños procedentes de hasta 11 fuerzas políticas diferentes. Las relaciones no han sido fáciles, al contrario.

Estos socios habituales del Gobierno (ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC) han reclamado a Sánchez más diálogo, un consenso previo para las medidas que posteriormente tienen que llegar a la Cámara Baja, aunque muchas veces sin suerte, obligando a los partidos del Ejecutivo a llegar a acuerdos in extremis.



Con todo, en los dos periodos de sesiones de 2021, desde febrero hasta junio y desde septiembre hasta diciembre, el Congreso ha dado luz verde a un total de 59 iniciativas, de las cuales 20 son leyes ordinarias, 10 orgánicas y 29 decretos leyes convalidados que se tramitarán o lo están haciendo como proyecto de ley.



De esta forma, las iniciativas que han salido adelante en el segundo año del Gobierno de Pedro Sánchez, coincidiendo con el segundo año de la pandemia que continua sacudiendo el mundo, superan a las aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy también en su segundo año, en 2013.

En ese momento, aunque las consecuencias de la crisis financiera de 2008 eran aún latentes, los conservadores afrontaban una situación más favorable a la actual y contaban con mayoría absoluta después de ganar las elecciones de noviembre de 2011. Pese a tener esta situación más favorable, Rajoy logró sacar adelante 54 iniciativas legislativas: 27 leyes, 9 orgánicas, 17 decretos y 1 decreto legislativo.

Casi 60 iniciativas legislativas

En el tercer periodo de sesiones de la legislatura (desde febrero de 2021 hasta junio del presente año), el Congreso dio luz verde a ocho leyes ordinarias, otras ocho orgánicas, y convalidó 13 normas jurídicas con rango de ley. En este sentido, el calendario marcado por el Gobierno al inicio de la legislatura, así como por los partidos que lo sostienen, cobró un gran impulso con la aprobación de normas pioneras en el ámbito estatal y de gran calado.

Buen ejemplo de ello fue la ley de eutanasia, cuya entrada en vigor ha cumplido ahora seis meses; la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen en una huelga; la primera ley estatal contra el Cambio Climático, una norma que llega tarde, pero que supone un paso firme en el desafío de alcanzar el horizonte verde; o la primera ley de protección a la infancia frente a la violencia, bautizada como Ley Rhodes.

Los Presupuestos copan el año legislativo

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 han copado el cuarto periodo de sesiones. Y es que, contra todo pronóstico, la admisión de una enmienda de Compromís sobre la pluralidad lingüística durante la tramitación de las cuentas públicas en el Senado obligó a convocar un Pleno el 28 de diciembre para ratificar la modificación y dar carpetazo al segundo proyecto presupuestario del Gobierno de coalición.

Asimismo, durante los cuatro últimos meses del año, una amplia mayoría de la Cámara Baja ha aprobado otras normas relevantes como la ley por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital, una medida que ha experimentado modificaciones tras un año y medio en vigor como decreto ley; la reforma de la ley de tráfico, que pone el acento en los comportamientos al volante que se consideran más peligrosos en la actualidad; la modificación el régimen jurídico de los animales para que dejen de ser tratados como objetos; o ley de cadena alimentaria, que incorpora como principal novedad la prohibición de la venta a pérdidas.

No obstante, entre la cifra de iniciativas legislativas aprobadas este año no están incluidas las medidas que han recibido luz verde de forma definitiva en el Senado y no han tenido que regresar a la Cámara Baja, como la primera reforma de pensiones, que contempla la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y una subida de cotizaciones durante diez años para hacer frente a la jubilación del denominado "baby boom"; o la ley que limita la temporalidad del empleo público, más conocida como ley de interinos.