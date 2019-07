El Congreso votará la primera investidura de Sánchez el 23 de julio

Pedro Sánchez pedirá la confianza del Congreso para ser presidente del Gobierno el 22 de julio, según ha anunciado este martes la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Al día siguiente, el 23, se celebrará la votación, en la que el secretario general del PSOE necesita el apoyo de una mayoría absoluta de los parlamentarios (176 votos) para ser elegido, un escenario que, en este momento, parece poco probable.

De no conseguir los suficientes votos en la primera sesión de investidura, se producirá una segunda votación 48 horas después. En este segundo intento, Sánchez podría salir investido con una mayoría simple de la Cámara (más votos a favor que en contra).

El día 22, lunes, la sesión arrancará a las 12.00 horas con una intervención del candidato, que no tiene límite de tiempo. Este es el momento en el que Sánchez deberá pedir la confianza de la Cámara y deberá exponer su programa de Gobierno ante los parlamentarios. Tras su intervención, la sesión se reanudará a las 16.00 horas para que los portavoces de los grupos protagonicen sus propias intervenciones.

Será el martes cuando se produzca la primera votación. De ser fallida, en la segunda sesión (que tendría lugar el jueves) no están previstas intervenciones, solo una nueva votación, en la que Sánchez necesita más votos a favor que en contra. Desde el PSOE han apuntado que, si el candidato no resulta elegido en estas dos sesiones, no habrá un nuevo intento de investidura, por lo que se celebrarían unas nuevas elecciones.

Estos comicios, teniendo en cuenta los plazos recogidos en el Reglamento del Congreso y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tendrían lugar el día 10 de noviembre. Sánchez y Batet han acordado la fecha de investidura por teléfono, ya que el presidente del Gobierno en funciones se encuentra en Bruselas, donde se celebra una reunión del Consejo Europeo. La presidenta del Congreso ha asegurado que la elección de la fecha se elegido con vistas a que la investidura prospere.

En este sentido, ha asegurado que la intención de iniciar el debate el 22 de julio es que Sánchez tenga más tiempo para negociar con los grupos y poder llegar a la Cámara con los suficientes apoyos para salir elegido. "No hemos contemplado la repetición de elecciones con el candidato. Hemos hablado de qué fecha era mejor para que fructifique. El país necesita estabilidad y una institucionalidad fuerte, un Gobierno lo antes posible", ha defendido Batet.

La tercera autoridad del Estado ha insistido en que el objetivo de este calendario es que "no se produzca solo un debate" entre los parlamentarios, sino que "de ese debate se derive la investidura". Batet también ha avanzado que el día 23, después de que se produzca la primera votación, reunirá a la Mesa para tratar de constituir la Diputación Permanente, "aprovechando que todos los diputados estarán aquí por la investidura".

La presidenta del Congreso ha rechazado que se esté produciendo un retraso en la constitución de los órganos de la Cámara (todavía no se han constituido ni la Diputación Permanente ni las comisiones parlamentarias), y ha puesto el ejemplo de otras legislaturas en las que se han producido citas electorales en medio de la constitución de los órganos del Congreso.

Batet ha recordado que tras las elecciones generales y la sesión constitutiva de la Cámara Baja se han producido unas elecciones municipales, autonómicas y europeas. La presidenta ha defendido que si no ha reunido antes a la Mesa y a la Junta de Portavoces para conformar el número de miembros de la Diputación Permanente y su composición es porque no ha habido un acuerdo previo entre los grupos. "Reitero que la voluntad por mi parte es que se constituya el 23 de julio, pero lo más importante es que haya acuerdo, y, en este momento, no me consta".