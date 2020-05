El consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios, uno de los cuatro designados por Ciudadanos, ha presentado este lunes su dimisión por diferencias "insalvables" con el vicepresidente Francisco Igea, líder de la formación naranja en esta comunidad.

Esta misma mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido en el Colegio de la Asunción, sede del Gobierno autonómico, con el hasta ahora consejero de Empleo e Industria, quien ha firmado una carta de renuncia al cargo por motivos personales.

Horas más tarde, el consejero de Empleo e Industria ha explicado en declaraciones a EFE que su dimisión obedece a diferencias "insalvables" con el vicepresidente Francisco Igea sobre asuntos relacionados con su Consejería.

"La dimisión es por motivos personales. Lo que no he dicho son esos motivos y aprovecho para decir que me encuentro perfectamente de salud", ha declarado Germán Barrios, sorprendido por el rumor acerca de su estado de salud.

Esos motivos personales que le han llevado a renunciar como consejero justo un día antes de que se cumpla un año de la celebración de las últimas elecciones autonómicas son las diferencias con Igea y con el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, hombre del vicepresidente, que, según Barrios, se han vuelto "totalmente insalvables".

La dimisión de Germán Barrios, anterior presidente del Consejo Económico y Social (CES), ha cogido de sorpresa, en plena gestión de la crisis de la pandemia de la Covid-19, tanto a los sindicatos como a la patronal regional Cecale y en los partidos políticos de la oposición ha evidenciado las diferencias en el seno de la Junta de Castilla y León.

El líder de la oposición y secretario general de PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha expresado, sobre los miembros de la Junta y ante la dimisión de Barrios, que "cuanto más amor dicen tenerse, menos unidos parecen".

"Ahora nos conviene estabilidad. Una crisis de gobierno no es lo que necesita nuestra tierra en plena lucha contra la pandemia", ha escrito además en su cuenta de la red social Twitter.

El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha advertido que se empiezan a ver "grietas importantes" en el Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos.

Ciudadanos-Castilla y León, el partido que nombró al ya exconsejero de Empleo e Industria en su Gobierno de coalición con el PP, Germán Barrios, se ha limitado a reconocerle su gestión y especialmente en los últimos meses durante la pandemia del coronavirus.

Pero entre los sindicatos y la patronal se ha acogido con sorpresa, y el secretario general de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés, ha lamentado la renuncia al cargo este lunes del consejero de Empleo e Industria cuando en su gestión, en lineas generales, "todo iba bien".

El secretario general de la UGT de Castilla y León, Faustino Temprano, ha acogido con "sorpresa" la renuncia y la patronal de Castilla y León CECALE ha valorado de Germán Barrios el compromiso con las necesidades empresariales y su talante conciliador.