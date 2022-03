El consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda madrileña niega que se contratasen servicios para espiar a Ayuso

Diego Lozano, el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, ha señalado que es "imposible" que su entidad contratase un servicio de espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque "si se hubiera intentado, no habría pasado ni el primer control y no hubieran tardado ni cinco minutos en saltar las alarmas".

Así lo ha afirmado Lozano durante la primera sesión de la Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Madrid que está indagando acerca del presunto intento de espionaje por parte de la EMVS al entorno de Díaz Ayuso.

Lozano ha explicado que todos los contratos tienen que ser firmados por él y no ha dado la aprobación a ninguno de ellos sobre este asunto. "Revisé los contratos menores y tampoco había nada", asegura Lozano. En esta línea, el consejo delegado ha explicado: "Antes de mí pasa por unas 15 personas y es muy raro que nadie se hubiese dado cuenta, cuando hay representantes de todos los grupos municipales".

El consejero delegado de la EMVS ha dicho que se enteró del presunto espionaje el pasado 12 de enero, tras una reunión con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el presidente de la EMVS, Álvaro González.

Según ha asegurado Lozano, Carabante entró al despacho donde se celebraba dicha reunión para decir que existía un "rumor" de que alguien, dentro del departamento de comunicación del EMVS, habría podido contratar un servicio con un detective del Grupo Mira. A este respecto, el consejero delegado ha afirmado que no conoce a ni a ningún empleado de la empresa de detectives mencionada.

Cuando se le ha preguntado si alguien podía haberse saltado los protocolos a la hora de la contratación, el principal ejecutivo de la EMVS ha afirmado que si se hubiera intentado contratar este servicio, no habría pasado ni el primer control". "No hubiera pasado nunca, no hubieran tardado ni cinco minutos en saltar las alarmas", ha insistido.

En aquella reunión del 12 de enero se le preguntó a Lozano si había contratado esos servicios de espionaje, y él demostró que no había hecho nada. Sin embargo, cuando la noticia saltó a los medios de comunicación se puso en marcha una auditoría interna y otra externa en la que se han entrevistado a 14 personas de la empresa.

Cuando la noticia saltó a los medios, la EMVS puso en marcha una auditoría interna y otra externa

En todo caso, el consejero delegado ha insistido en que entre el 12 de enero y el 17 de febrero no hizo "nada", porque "no pensé que hubiera que hacer nada más". Esto supone que la investigación interna del caso habría empezado un mes más tarde de lo mencionado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.



A partir de que se conociera la noticia, "nos hemos abierto en canal, nos hemos desnudado enteros, hemos dado la contabilidad, todos los contratos, todos los pagos, hemos hecho nueve certificados ad hoc para esta comisión", ha dicho Lozano.

Comienza la comisión de investigación

La comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el supuesto intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso ha arrancado este lunes 28 de marzo. Sin embargo, de los seis citados a comparecer, solo ha asistido Lozano.

Entre los demás citados a declarar se encontraba Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro de Justicia Rafael Catalá, y el actual titular de Presidencia, Félix Bolaños.