El consejero madrileño Enrique López, secretario de Justicia en la dirección del Partido Popular, ha admitido que puso en contacto al abogado del PP, Jesús Santos, con un empresario amigo de Luis Bárcenas, Agustín D, en el año 2017, pero niega haber negociado personalmente con el extesorero popular para que no tirara de la manta a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en prisión. Algo que finalmente sucedió el pasado mes de noviembre.

Las fuentes consultadas por Público en la Comunidad de Madrid, confirman la información del diario El Mundo, que asegura que el abogado del Partido Popular se reunió una docena de veces entre 2017 y 2019 con Agustín D, enlace de Bárcenas en el proceso. Según las citadas fuentes, López simplemente "presentó a dos conocidos" en el año 2017, cuando aún ejercía como juez de la Audiencia Nacional. "Nada más", aseguran.

López, que fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el Partido Popular, también fue magistrado del Tribunal Constitucional durante un año (2013-2014). Designado a propuesta de los populares, fue uno de los motivos de polémica entre el PSOE y el PP ya que la formación conservadora quería renovarle. Ahora forma parte de la cúpula directiva que dirige Pablo Casado, que este martes ha desvinculado la actuación de López de su partido.

En declaraciones a Rac1, el líder del PP ha asegurado le "encaja" lo que le ha explicado personalmente el responsable de Justicia en la dirección del PP y ha asegurado al respecto que "no ha habido ninguna negociación" con Bárcenas. Casado ha afirmado que, en aquel momento, López "no tenía relación" con los populares y ha afirmado que "no es sorprendente" que se den episodios de este tipo, "incluso en pleitos de orden civil".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha ironizado sobre la "normalidad democrática" que supone el hecho de que López mediara entre Bárcenas y el PP. El líder de Unidas Podemos ha calificado al magistrado de "juez/político": "Apartado en 2015 del caso Bárcenas por cercanía al PP. Condenó a Valtonyc a 3,5 años. Consejero de IDA -en alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-. 'Negociador' de Casado para la renovación del CGPJ. Mientras ejercía como juez, mediaba entre Bárcenas y el PP", señala en un tuit.



Juez/político Enrique López:



-Apartado en 2015 del caso Bárcenas por cercanía al PP

-Condenó a Valtonic a 3,5 años

-Consejero de IDA

-“Negociador” de Casado para la renovación del CGPJ

-Mientras ejercía como juez, mediaba entre Bárcenas y el PP

-🍹🏍🍸



Normalidad democrática pic.twitter.com/BSjq2lOkKd — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 9, 2021

Iglesias también destaca con tres emoticonos en el tuit que López tuvo problemas con la policía al ser detenido en junio de 2014 por conducir una motocicleta con una alta tasa de alcoholemia y sin casco. El entonces magistrado en el Tribunal Supremo, dio positivo en el control de alcoholemia con un una tasa de 1,12, casi el cuádruple permitido, y renunció al cargo.