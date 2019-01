El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que contemplan unas espectaculares subidas en políticas sociales, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero llegó a calificar de históricas; pero sustentadas en un más que optimista volumen de recaudación y en los nuevos impuestos que todavía no han sido aprobados.

De hecho, la ministra admitió que los nuevos impuestos están vinculados a la aprobación de la ley presupuestaria y que no se podrá contar con estos ingresos hasta que sean aprobados por las Cámaras.

Pese a ello, en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero indicó que los Presupuestos marcan "un modelo inclusivo, inteligente y sostenible", y destacó aspectos como la subida del 59% en ayudas para la Dependencia; de más del 41% en ayudas a la vivienda o del 40% en políticas de infraestructuras.

De hecho, la ministra de Hacienda indicó que los Presupuestos no sólo fortalecen el Estado de Bienestar, sino que buscan "llevarlos a la excelencia" con más y mejores servicios para los ciudadanos.

Montero confirmó también #que el Presupuestos contempla el 18% de inversiones para Catalunya, en cumplimiento de su Estatut, aunque dijo que esto "no es una contrapartida a nada, sino el cumplimiento estricto de la ley"; dijo.

En este sentido, la ministra se mostró "muy optimista" en que los Presupuestos Generales del Estado superen el pleno de las enmiendas a totalidad con el apoyo de PDYC y ERC, y luego pueda entrarse en una negociación más concreta. "Me parece muy difícil que quieres defienden los intereses de Catalunya puedan obviar las medidas que se contemplan en estos Presupuestos, porque son unos Presupuestos buenos para Catalunya", recalcó.

No obstante, Montero indicó que este mismo principio podría servir para el resto de formaciones políticas con las que el Gobierno quiere buscar acuerdos, "porque me parece muy difícil que cualquier partido no quiere apoyar estos Presupuestos" que, en su opinión, consolidan el crecimiento y redistribuyen la riqueza.​

Los peligros de que no haya Presupuestos

Para advertir de los perjuicios que causaría no aprobar las Cuentas del Estado intervino también en la conferencia de prensa la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien vino a reconocer que si finalmente no se aprueban los Presupuestos habrá una desviación del déficit clara por el aumento del gasto ya en vigor.

Además, la ministra de Economía advirtió de que la aprobación de las Cuentas Públicas sería un factor de estabilidad, que daría tranquilidad a los mercados y una mayor confianza en la economía española.

En este sentido, recalcó Calviño que los Presupuestos hay un claro compromiso con "la disciplina presupuestaria, junto a un crecimiento más justo y sostenible" y, todo ello, "es un mensaje que da claridad y confianza a los mercados financieros", apuntó la ministra.

En cuanto a las amenazas de Unidos Podemos de no votar los Presupuestos por no haberse cumplido el acuerdo alcanzado, Montero dijo que en los Presupuestos sí están contemplados dichos pactos, y que el Gobierno piensa cumplir su palabra con el resto de temas contemplados en el acuerdo político que se firmó con el partido de Pablo Iglesias.