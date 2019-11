La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, manifestó este viernes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la sentencia del "caso ERE" no les es indiferente y les duele, pero aseguró que "ni afecta al Gobierno, ni al presidente en funciones".

Por este motivo, Celaá dio a entender que Pedro Sánchez no comparecerá ante el Congreso para dar explicaciones sobre esta sentencia, como ha solicitado el Grupo Popular, porque insistió en que este fallo judicial no "concierne" al presidente, "ni siquiera al partido como tal, porque no sale implicado en nada en toda la sentencia", afirmó.

En un tono ya más institucional, la ministra Portavoz afirmó que el Gobierno se reafirma en su respeto a las decisiones judiciales, admitió que es una sentencia "dolorosa", recordó que todavía se puede recurrir, pero quiso dejar muy claro que "no puede haber amparo alguno para actuaciones irregulares", dijo.

La ministra Portavoz también se refirió a las negociaciones para la investidura de Pedro Sanchez, pero no aportó ninguna novedad. Ante la posibilidad de que el Gobierno acepte la mesa de negociación sobre Catalunya que pide ERC se limitó a recordar que el Ejecutivo, "siempre apostará por el diálogo dentro de la Constitución". Y también censuró la actitud de PP y Ciudadanos por haberse autoexcluido de cualquier negociación.

En cuanto a las advertencias desde Bruselas y otros organismos internacionales por la situación económica de España y la inestabilidad política, la ministra Portavoz indicó que se harán los deberes, y recordó el firme compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez por la disciplina fiscal y la estabilidad presupuestaria, "aunque la disciplina fiscal también es justicia social", precisó.



Críticas a la Comunidad de Madrid

Por otra parte, al ser preguntada por la situación que se está dando en muchas ciudades de España en las que hay menores que están durmiendo en la calle, Celaá mostró su preocupación por este hecho, pero aseguró que el Gobierno "tiene muchas actuaciones en marcha" para afrontar el problema.

No obstante, a ministra Portavoz si quiso dejar clara su "sorpresa" porque haya Comunidades "en las que se permita que niños y niñas duerman en la calle en este momento del año", y citó expresamente a la Comunidad de Madrid.

Celaá indicó que el Gobierno está trabajando con el resto de instituciones para afrontar esta situación, pero pidió a todas las administraciones que "hagan su labor ante una cuestión tan importante", dijo.