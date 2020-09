En el mismo real decreto que regula el teletrabajo, el Gobierno ha incluido prorrogar el programa "MeCuida" hasta el 31 de enero, lo que de hecho supondrá que no podrán acogerse a la baja laboral aquellos padres de hijos e hijas que tengan que estar en cuarentena, aunque no estén contagiados por la covid-19, porque en dicho programa esta reivindicación sindical no se contemplaba.

El plan "MeCuida" se puso en marcha en el mes de marzo como consecuencia del inicio de la pandemia, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas con hijos o hijas o con otras cargas familiares, de tal forma que pudieran tener derecho a pedir una adaptación de su jornada laboral y la reducción de la misma si tuvieran en la familia (hasta segundo grado de consanguinidad) una persona contagiada y en cuarentena por la covid-19.

Los sindicatos consideraron insuficiente esta medida y llevan reivindicando que en los casos de que el trabajador tenga que estar al cuidado de un menor o una persona dependiente que esté en cuarentena, aunque no esté contagiada, se considerara baja laboral, tal y como está regulado en los casos en que dicha persona si esté afectada por la covid-19.

La fecha de ampliación del plan "MeCuida" coincide con la propuesta por el Gobierno para los ERTE

El Gobierno se ha resistido desde el principio a dar este paso y, finalmente, ha optado por la ampliación del plan "MeCuida", en casi los mismos términos en los que ya estaba vigentes, hasta el 31 de enero, que es la fecha hasta la que se quieren ampliar los ERTE.

El plan "MeCuida" contempla que el trabajador, tras informar a la empresa de su decisión de cambiar la jornada laboral con una antelación de 24 horas por los motivos que contempla la normativa, puede acogerse a un reducción de horas de trabajo que pueden llegar hasta el 100%. Eso sí, la reducción de sueldo que se producirá sería proporcional, que es algo que querían evitar los sindicatos.