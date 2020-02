El Gobierno no sólo recrimina a Pablo Casado que haya instalado al PP en una estrategia de "bloqueo", sino que sugiere que, con otro líder, los conservadores se comportarían como el "partido serio" que son, y dejarían de utilizar "como rehenes a las instituciones".

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha aprovechado este martes su comparecencia en el Consejo de Ministros para afirmar desde el Palacio de la Moncloa que otros "militantes o dirigentes" conservadores, "como el señor Feijóo" [el presidente de Galicia y líder del PP en esa región, Alberto Núñez Feijóo], sí verían "con absoluta normalidad" que el Partido Popular colaborara con el Gobierno en la renovación de órganos institucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGJP), cuyo mandato expiró en diciembre de 2018.

En esta línea, la ministra portavoz ha recordado el fracaso de la reunión de este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, incidiendo en que el país necesita "una oposición sensata, constructiva y leal". Por contra, retrata al PP como una formación instalada en la "estrategia de bloqueo" y de la "crispación", que antepone sus "intereses partidistas" a los intereses generales.

"Este país necesita que el PP regrese a la senda de la responsabilidad", urgía Montero, instando al Partido Popular "en su conjunto" a volver a esta senda, si Casado "no está en condiciones" de hacerlo.

El lunes, Montero acusó al PP de no aceptar la victoria del PSOE en las elecciones del 10-N, y descargó toda responsabilidad por el fracaso de esta reunión en Casado. A su vez, el líder del PP ofreció su respaldo a Sánchez, pero lo condicionó a que el presidente del Gobierno asuma las propuestas del PP.

Por otro lado, fuentes del Gobierno han vuelto a rechazar este martes la inclusión de un relator en el marco de la mesa de diálogo entre los Gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra, presidente de la Generalitat de Catalunya. JxCat ha reivindicado este martes la inclusión de esta figura, y desde el Ejecutivo han asegurado que esta reclamación obedece a intereses electorales.

La ministra portavoz, por su parte, no ha aclarado cuándo volverá a reunirse esta mesa, o quiénes ejercerán la representación de ambos gobiernos en este espacio de diálogo.

El rey Felipe VI conversa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias (i), durante el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de la Zarzuela. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Además, el Consejo, el primero presidido por el rey Felipe VI desde 2014 (en una primera sesión, con carácter deliberativo, celebrada en el Palacio de la Zarzuela), ha aprobado las tasas Google y Tobin, cuyos proyectos de ley decayeron en la legislatura pasada por el adelanto electoral. El Ejecutivo prevé recaudar con estos gravámenes cerca de 1.818 millones de euros, menos de los 2.050 millones previstos en 2019.

Comienza la demolición de la reforma laboral de Rajoy

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley que supone la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido con indemnización reducida al darse un determinado porcentaje de inasistencias por baja médica.

Su derogación representa, además, el inicio del desmantelamiento de la reforma laboral del PP. Viene a "subsanar" una "anomalía", en palabras de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya que las legislaciones de otros países de la UE no recogen normas similares.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Díaz ha recordado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que destacaba que esta norma es discriminatoria, y ha defendido el uso del real decreto ley para articular la derogación, dada la urgencia de acabar con la vulneración de derechos de trabajadores enfermos.

"Este Gobierno no permitirá que se despida a alguien cuando está con una baja justificada por enfermedad", incidía. Ha explicado que la medida no tiene carácter retroactivo, por lo que no afectará a los trabajadores que ya están inmersos en causas judiciales tras sufrir este tipo de despidos.

La ministra de Igualdad, en su segunda rueda de prensa

En otro orden de cosas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido este martes por segunda vez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero ha tomado la palabra para informar de la declaración institucional aprobada este martes por el Ejecutivo, al hilo del Día para la Igualdad Salarial de 2020 (el 22 de febrero).

En esencia, el texto recuerda que este día fue designado por el Consejo de Ministros del segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y expresa el "firme compromiso" del Ejecutivo "en la lucha contra la desigualdad retributiva y de los cuidados que afecta a la práctica totalidad de las trabajadoras". También se compromete a "tomar las medidas de justicia que sean precisas para revertir esta situación".

Además, la ministra de Igualdad ha confirmado el asesinato de una nueva mujer víctima de la violencia machista. Es la undécima víctima de este año, y Montero ha hecho suya la consigna feminista "nos queremos vivas". También ha asegurado que el 8 de Marzo el movimiento feminista volverá a salir a las calles "con contundencia".