La polémica entre el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y el Gobierno central a cuenta del temporal de frío y nieve de los últimos días ha llegado este martes al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que calificar al Ejecutivo de Sánchez como "manirroto" y de criticar que no declarase la ciudad de Madrid como zona catastrófica, como pide (aunque, de momento, no formalmente) el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Ayuso había asegurado que no comprendía que no se aprobase la declaración de zona catastrófica cuando en otras cuestiones "gastan enloquecidamente". La ministra de Hacienda ha acusado a la presidenta autonómica de no afrontar las responsabilidades de su propia gestión y ha recordado que la Comunidad de Madrid fue la más favorecida en el reparto de los 16.000 millones de euros que el Ejecutivo repartió para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus.

"La Comunidad más beneficiada por el reparto de los 16.000 millones fue la de Madrid. El Gobierno de España se endeudó para que llegara ese dinero. La Comunidad de Madrid mira al Gobierno de España cuando no quiere dar explicaciones respecto a su propia gestión", ha asegurado la portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Montero ha calificado de "despropósito" y de "injusta" la acusación de despilfarro lanzada por la presidenta madrileña: "No creo que se esté refiriendo con el despilfarro a los ERTE, ni a la falta de ingresos para que los autónomos reciban prestaciones por cese de actividad, ni al apoyo a los sistemas educativo y sanitario, o a la protección de los vulnerables. Siempre que hemos llevado una iniciativa de gasto al Congreso el PP no solo ha estado de acuerdo, sino que ha dicho que quería dos huevos duros más", ha recordado la ministra.

Montero ha advertido sobre los riesgos que, a su juicio, entraña que se haga confrontación política "de absolutamente todo" y ha alertado de que la crispación continua y el "populismo" podrían llevar a situaciones "como las que hemos vivido en otros países y que no queremos repetir", en referencia indirecta al asalto al Capitolio protagonizado la pasada semana en Estados Unidos por los seguidores de Donald Trump.

En este sentido ha hecho un llamamiento al PP para que "tome nota" y ha asegurado que la ciudadanía no quiere una confrontación permanente, sobre todo en asuntos tan sensibles como una emergencia sanitaria en aumento o las consecuencias del temporal Filomena, que ya ha dejado cinco muertos en el Estado.

Montero llama a no generar "polémicas estériles"

"La búsqueda constante de la confrontación con el Gobierno central por parte de la Comunidad de Madrid no ayuda a solucionar problemas y no es útil para los ciudadanos. No entiendo que el PP no tome nota de esto, cuando lo reflejan los estudios de opinión. Es visible que algunas administraciones se dedican a señalar hacia otro lado para justificar sus propias actuaciones", ha afirmado Montero.

La portavoz ha defendido que el Gobierno no entrará en estas polémicas y ha valorado de forma positiva el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo y que se está realizando con otras administraciones, comunidades y ayuntamientos: "El Gobierno está centrado en coordinar a efectivos y administraciones para luchar contra los efectos de la pandemia y del temporal. El Gobierno no va a alimentar disputas y confrontaciones que no tienen más interés que obviar las propias responsabilidades", ha zanjado.

Al inicio de la rueda de prensa, antes de ser preguntada por las palabras de Ayuso, la ministra de Hacienda ya había alertado del exceso de confrontación política y de los perjuicios que podía causar en temas como la pandemia o las consecuencias del temporal: "Los españoles nos exigen respuestas coordinadas para afrontar los retos. Tenemos que resolver los problemas y no generar polémicas estériles que no sirven para favorecer la convivencia. Demandamos responsabilidad y altura de miras al conjunto de administraciones; no nos perdonarían los ciudadanos que estuviéramos enfrascados en otras cuestiones que no sean resolver los problemas".