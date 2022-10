Los conservadores del CGPJ alargan la negociación del Constitucional a la espera del acuerdo Gobierno-PP

La comisión negociadora entre el sector progresista y el conservador del Consejo General del Poder General (CGPJ) para la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sigue encallada a las puertas del mes de noviembre, exactamente más de mes y medio después de que finalizara el plazo de tres meses que la ley contempla como tope para la renovación del tribunal de garantías por parte del órgano de gobierno de los jueces.

Incurso en la vulneración de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) desde el pasado 13 de septiembre, el CGPJ sigue su marcha dentro de la interinidad más absoluta --dentro de dos meses se cumplirán cuatro años de su caducidad--, incluida la presidencia, cuya suplencia ha recaído en el vocal con más edad, Rafael Mozo, en contra del criterio del gabinete técnico del Consejo que instaba a una única presidencia junto con la del Supremo a cargo de Francisco Marín, vicepresidente en funciones del Alto Tribunal.

Así las cosas, el pleno ordinario del mes de octubre, que se celebra este jueves, no despierta grandes expectativas de que se logre algún tipo de avance relacionado con la renovación del TC, según fuentes del Consejo consultadas por este diario. Estas fuentes indican que hasta que el Gobierno y el PP no cierren el pacto sobre la renovación del CGPJ no se alcanzará un consenso en el seno del órgano de gobierno de los jueces sobre el Constitucional.

Otras fuentes, en cambio, opinan que las dos negociaciones discurren independientemente y que si no se llega a un acuerdo sobre los dos magistrados del TC es porque ocho vocales conservadores se han declarado "díscolos" y están forzando una dilación "injustificada" del mandato constitucional de renovación del tribunal de garantías.

En el último pleno celebrado en el CGPJ, el extraordinario del pasado 13 de octubre, presidido ya por Mozo, el vocal Álvaro Cuesta, que integra el sector progresista de la comisión negociadora, dio cuenta de los resultados negativos de dicha comisión a 5 de octubre. Poco más se habló en el pleno de esta cuestión. Ambos sectores quedaron en seguir hablando sin fechas cerradas.

Los conservadores alegan que no encuentran candidatos que proponer entre las filas conservadoras de la judicatura, un argumento poco creíble a criterio de los vocales progresistas. Varios magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de corte progresista se ofrecieron a ir en las listas conservadoras, indican fuentes del CGPJ sin especificar sus nombres.