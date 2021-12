¿Quién es Consuelo Femenía Guardiola, la nueva embajadora en Países Bajos?

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC), ha aprobado el nombramiento de María del Consuelo Femenía Guardiola como nueva embajadora de España en el Reino de los Países Bajos. ¿Cuál ha sido el recorrido profesional de esta gran diplomática?



Nacida en junio de 1965 en Jàvea, Alicante, es licenciada en Derecho e ingresó en 1992 en la Carrera Diplomática.

Ha sido directora de Cooperación para América Latina y Caribe en la AECID y vocal asesora para Diplomacia Digital. Ha estado destinada en las Representaciones de España en la Federación Rusa, Managua (Nicaragua) y La Haya (Países Bajos).

Fue embajadora en misión especial para el Tratado de Comercio de Armas. Actualmente desempeñaba el cargo de subdirectora general de Comunicación Digital y Diplomacia Pública en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Además, ha sido embajadora de España en Letonia, entre 2011 y 2014, y de Malta, en 2018.

Curioso momento...dejar hoy atrás Madrid para incorporarse a un nuevo destino en el Mediterráneo. Malta para una buena temporada. — Consuelo Femenía (@ConsueloFemenia) May 29, 2018

Entre sus publicaciones, destacan "La diplomacia española ante el reto digital" publicado por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en 2017 y "En la era del diplomático anfibio", artículo publicado en thediplomatinspain.com.

Asimismo, ha sido galardonada con el premio Best Team Leader of the Year #2 de la organización The State of Digital Diplomacy 2016 en 2017 y al Premio Ciudadanía en los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública en diciembre de ese mismo año.