Consuelo Ordóñez revela que Rajoy prometió en 2018 al PNV transferir a Euskadi las competencias de Prisiones

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana del edil donostiarra del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, volvió a afear una vez más este pasado miércoles el uso partidista de víctimas de ETA que hace el PP. Lo hizo en Twitter, pero luego fue entrevistada en el programa Ganbara de Radio Euskadi, donde, además, de reiterar que "es indecente utilizar a las víctimas para hacer política", Ordóñez hizo una revelación muy llamativa que afecta de lleno al Gobierno de Mariano Rajoy.

Consuelo Ordóñez explicó en la entrevista que el último ministro del Interior en el Gobierno de Rajoy, Juan Ignacio Zoido, quien ocupó la cartera entre 2016 y 2018, le confesó "un mes antes de la moción de censura" en una reunión "tensa, como nunca he tenido, con muy malas formas y a cara de perro" que el Gobierno de Rajoy había prometido al PNV la transferencia de prisiones a cambio de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Ordóñez, quien no dudó en calificar de "cínicos" a los miembros de la dirección del PP, recordó que Zoido no la quería recibir y por eso "le tuve que montar una rueda de prensa en la calle para llamar la atención". "Me tuvo que recibir a cara de perro y hubo un momento muy tenso en el que yo le dije '¿a que habéis prometido al PNV la transferencia de prisiones para que os apoye los Presupuestos?' y me miró con cara de perro, agachó la cabeza y me lo reconoció. Con lo cual, son unos cínicos, porque esto que estamos viviendo ahora lo hubiéramos vivido hace tres años".

La presidenta de Covite también aseguró en la entrevista en Radio Euskadi que "a ETA nunca le ha ido mejor que con el PP gobernando, porque Zapatero negoció con ETA pero fue Rajoy quien cumplió todo lo negociado".

Ordóñez se pronunció de este modo sobre el traslado de Txapote, uno de los asesinos de su hermano, a una cárcel vasca y recordó que ella "nunca" ha criticado los acercamientos. "No lo hice con Zapatero, no lo hice con Rajoy, no lo voy a hacer ahora con este Gobierno. Tampoco nunca he criticado las políticas penitenciarias de los diferentes gobiernos. Se llama coherencia", recalcó.