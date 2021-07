La campaña impulsada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra el consumo excesivo de carne, ha tejido extrañas alianzas. Dirigentes del PSOE y del Partido Popular han reaccionado en bloque contra las recomendaciones del líder de Izquierda Unida, al que acusan de ir contra el sector ganadero de nuestro país. Tal y como explicó el propio ministro en una entrevista reciente con Público, la iniciativa, que presentó a través de sus redes, no iba encaminada a dejar de consumir carne, sino a reducir el consumo apostando por dietas equilibradas y saludables, como la mediterránea.

Las airadas reacciones de ambos partidos contrastan con lo que proponen desde sus propios ejecutivos autonómicos, en los que también apelan a reducir el consumo de carne por motivos de salud y medioambientales. Es más, en el caso del Gobierno del Estado, se trata de una directriz de la estrategia España 2050, un ambicioso plan encargado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el país se sitúe entre los estados más avanzados de Europa en 30 años.

Las palabras de Garzón vienen avaladas por organismos como la OMS, la FAO o el IPP

Las recomendaciones de Garzón vienen, además, avaladas por entidades de prestigio a nivel internacional como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), o el panel de expertos en cambio climático de la ONU (IPP), que aseguran que reducir el consumo de carne es mejor para nuestra salud y más sostenible para el planeta.

Sin embargo, la primera reacción del principal partido de la oposición se basó en llenar sus redes sociales de barbacoas bajo el hastag #yocomocarne. Quien abrió la veda fue el secretario general, Teodoro García Egea, que contestó al vídeo de Garzón con cuatros trozos de chuletón y escribió: "A tu salud". También lo hizo la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, que adjuntó una fotografía de un filete empanado y unas patatas fritas. "#YoComoCarne, porque forma parte de la dieta mediterránea, su consumo es saludable y hay que apoyar al sector cárnico y ganadero", escribió. Las críticas no tardaron en llegar.

No puede acabar el día sin recordar que #YoComoCarne, porque forma parte de la dieta mediterránea, su consumo es saludable y hay que apoyar al sector cárnico y ganadero. pic.twitter.com/S6qaEbgbro — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) July 8, 2021

La ofensiva se convirtió en un ataque de la plana mayor del PP contra el ministro de consumo. El líder de la formación conservadora, Pablo Casado, le tachó de "intervencionista" y, con sus palabras, emuló al expresidente José María Aznar a propósito de las copas de vino que podía tomar. "No nos digan señores del Gobierno de izquierdas lo que tenemos que hacer en nuestra casa y váyanse a su casa si no saben gestionar lo más básico", censuró Casado.

El vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos, pidió su dimisión inmediata. Algunos de los parlamentarios en el Congreso optaron por ilustrar su crítica con una fotografía del propio Garzón en la que aparece junto a un plato de jamón serrano. "¿Se puede ser más inútil?", escribió el diputado José Ángel Alonso. Otros solicitaron, directamente, la desaparición de su cartera.

El PP registra una iniciativa para reprobar a Garzón

En este contexto, el PP está tratando de forzar la división de un Ejecutivo que no ha dudado en mostrado sus discrepancias públicamente. Las palabras del titular de Agricultura, Luis Planas, marcaron el camino de los conservadores. Planas salió a defender a los productores, asegurando que desconocía la puesta en marcha de la campaña, y aseguró que se trataba de una iniciativa "injusta" y "errónea". La guinda se la asestó el propio Sánchez al afirmar que, para él, el chuletón al punto "es imbatible".



En aras de escenificar esta división, el PP registró una proposición no de ley el viernes en la Cámara Baja que busca la reprobación del ministro por su campaña contra el consumo excesivo de carne y las macroexplotaciones ganaderas, a las que Garzón también sitúa en la diana. Los conservadores le acusan de "despreciar" al sector agroalimentario y de haber "utilizado" los recursos públicos para iniciar una campaña de "desprestigio" y "criminalización" del mismo.



En ese mismo texto piden al Ejecutivo de Sánchez que retiren la campaña. "Es reprochable que un responsable público utilice de forma irresponsable e interesada unos datos, poniendo en entredicho la viabilidad de todo un sector económico", reza la iniciativa, firmada por Cuca Gamarra.

Garzón se mantiene firme: "No voy a abandonar la iniciativa"

Ante las críticas, el ministro de Consumo pidió "no generar un ruido adicional a lo que ya existe", pero se mantuvo firme en sus posiciones y avanzó que esa "línea de trabajo" -la de advertir sobre los peligros del consumo excesivo de carne para la salud- "no la vamos a abandonar en ningún momento; yo no la voy a abandonar en lo personal, pero creo que el Gobierno tampoco lo va a hacer porque es un Gobierno comprometido con la Transición Ecológica", afirmó.

A su juicio, advertir sobre los peligros del consumo excesivo de carne y apostar abiertamente por la ganadería extensiva y sostenible "toca fibras económicas y tiene reacciones, pero nosotros estamos aquí para enfrentarlas", avanzó. Garzón comparó este debate con el que se tuvo hace años con el tabaco: "Creo que es un debate necesario y dentro de cinco o diez años miraremos hacia estos días y hacia este debate y nos parecerá probablemente como nos parece hoy el debate del tabaco y aquella gran polémica en su momento".