El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha reclamado este miércoles al PP que se desmarque del partido ultraderechista Vox y pase a aportar propuestas al Gobierno, en lugar de seguir incrementando el tono de sus críticas y reproches.

En la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, Iglesias ha respondido a la pregunta del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea: "Aléjese de Vox y vuelva a la Constitución", le espetaba.

Teóricamente, la pregunta del García Egea versaba sobre el rol que Iglesias está desempeñando en esta crisis como vicepresidente de Derechos Sociales. No obstante, y como está siendo habitual, su intervención se convertía en un totum revolutum en el que cabían las alusiones a los escraches y al comunismo, a la presencia de Iglesias en el órgano de control del CNI y mucho más.

Iglesias: "El principal partido de la oposición merece un contenido algo mejor en la sesión de control al Gobierno"

Si gobernara el PP, decía el número dos de los conservadores, "usted estaría incendiando la calle", "rodeando la sede de Génova". Afirmaba además que al líder de Unidas Podemos se le dan mejor los escraches que las labores de gestión.

En su respuesta, Iglesias recordaba el escudo social puesto en marcha por el Ejecutivo ante la emergencia del coronavirus, y que el ingreso mínimo vital empezará a funcionar a finales de mayo. Aseguraba que esta medida persigue que todos los ciudadanos puedan seguir llenando la nevera, pero también que sigan consumiendo, y por tanto que las empresas cuenten con liquidez. "A pesar de su tono y de su agresividad", decía, "mi responsabilidad es tender la mano".

En este punto, Egea alababa la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los empresarios "como Amancio Ortega" y hasta del rey; afirmaba que Ilesias "demoniza" a los empresarios a diario, y que desde su partido agreden a los cuerpos policiales o atacan al monarca.

"A la vista de la inutilidad de esa Vicepresidencia", "le pedimos que por lo menos no estorbe", apostillaba. Reclamaba a Iglesias que proteja a los mayores "y no adoctrine a nuestros niños", y hasta le afeaba que use un tono "sereno y pausado", "de no haber levantado el puño en su vida, de no haber roto un plato". Según Egea, nadie se cree ese tono, e Iglesias destruirá al PSOE y arruinará a España.

En su réplica, Iglesias aseguraba que "el principal partido de la oposición merece un contenido algo mejor en la sesión de control al Gobierno" que el expresado por Egea. Le afeaba que no incluyera a los sanitarios y al personal de limpieza de los centros sanitarios en sus agradecimientos, e incidía en que los votantes del PP no están de acuerdo con la privatización sanitaria impulsada por este partido, ni con los bajos sueldos de los profesionales sanitarios. "Voy a seguir tendiendo la mano"; "Aléjese de Vox y vuelva a la Constitución".