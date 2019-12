El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presumido este lunes en la Cumbre del Clima de que su Ejecutivo ha sido el único que ha hecho aplicar Madrid Central íntegramente: "Con el anterior Gobierno había una moratoria encubierta de las multas y este Gobierno las está aplicando y, por cierto, que me digan una sola medida que haya modificado Madrid Central hasta el momento. Ni una. No se ha modificado", ha dicho Almeida en declaraciones a la Cadena Ser en la Cumbre del Clima.

Así, el jefe del Ejecutivo municipal ha defendido ahora del plan anticontaminación impulsado por Manuela Carmena. Derogar Madrid Central era una de las promesas electorales estrella del que fuera candidato del PP. Con su llegada al Palacio de Correos, el Gobierno local de PP y Ciudadanos aprobó una moratoria de multas en la zona que arrancó el 1 de julio y que fue paralizada por un juzgado tan sólo cinco días después de su entrada en vigor.

Del mismo modo, Almeida presentó el plan que pretende sustituir el proyecto de Carmena, Madrid 360, un proyecto que levanta la veda para la entrada en el centro de la ciudad a los vehículos contaminantes con etiqueta C' es decir, los coches de gasolina anteriores a 2006 y los diésel posteriores a 2014. "Madrid Central ya está superado", dijo el alcalde en la presentación de su iniciativa "para mejorar la calidad del aire".

Sobre este proyecto también se ha pronunciado el alcalde en la Cumbre del Clima. "Hemos presentado una estrategia de sostenibilidad ambiental, Madrid 360, que es un 15% más ambicioso que el plan A de calidad del aire del equipo anterior", ha dicho, a pesar de que su sello anticontaminación incentiva el aumento del tráfico rodado, no sólo dejando circular por la entrada central vehículos más contaminantes, si no también ampliando las plazas de aparcamiento para los vehículos no residentes y el abaratando de las tarifas de parking.

Así, después de que el Ayuntamiento se haya apropiado de un galardón que no tiene -el de Madrid Green Capital- para promocionar la COP25, se suma ahora también a la promoción del medioambiente a pesar de la regresión en políticas verdes en la capital desde que gobiernan los conservadores, que también han iniciado las obras para la retirada de los carriles bici de Madrid.