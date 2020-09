La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado en El Cascabel de TRECE sobre la situación de la pandemia de la covid-19 en la capital española.

Isabel Díaz Ayuso sigue pidiendo apoyo al Gobierno, a pesar de su repentino cambio de postura: "Todos estamos perdidos. Necesitamos ley, orden y ayuda para hacerlo todo. Los viernes anunciamos las restricciones si son necesarias, y lo haremos paulatinamente y con organización para que la gente sepa a qué atenerse", explica. "Pero desde que el Gobierno ha dicho que íbamos a hablar y colaborar, todo ha sido un desorden, más que antes que estábamos solos, pero necesitamos estar acompañado", ha sentenciado la presidenta.

La dirigente regional ha defendido que su Ejecutivo tiene "una estrategia muy clara", tal y como le trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le dijo que les iba a ayudar.

Un nuevo confinamiento

Sobre la estrategia de un nuevo confinamiento para la Comunidad, la jefa del Ejecutivo autonómico ha explicado que el mecanismo es claro: "No podemos volver a confinar, es la solución que impuso el Gobierno, muy fácil y prolongada de manera política, pero ahora es distinto, nos vamos a arruinar si seguimos encerrados. Los políticos estamos obligados a encontrar los métodos más justos".

"Confinar al 100% para encontrar al 1% contagiado no es la solución, sino encontrar a ese 1%"

"Confinar al 100% para encontrar al 1% contagiado no es la solución, sino encontrar a ese 1%. La gente necesita ganarse el pan. La gente mayor ha perdido facultades durante el confinamiento, mucha gente ha quedado deprimida. El confinar sin más, es fácil, pero no se trata de eso. Hemos comprado 5 millones de tests, estamos hablando con las farmacias y queremos que el Gobierno nos ayude", ha dilucidado Ayuso.

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que confíen en sus medidas, así como que hagan vida normal pero protegiéndose, y ha subrayado que esto esta siendo "durísimo" porque no hay decisión acertada ya que el virus siempre va mostrando "un camino distinto".

"Tengo muy claro lo que hace falta para Madrid y no nos hemos movido de ahí. Han sido sus ministros los que han decidido a lo largo de la semana que nos llevamos mal y los que han enfangado en una serie de encontronazos que no hemos provocado. Sabemos lo que queremos para Madrid", ha manifestado. A pesar de estas palabras, ha subrayado que eso no quita para que hablen, dialoguen y para que si les trasladan buenas propuestas, integrarlas.

"Desencuentro constante y desinformación"

Para Ayuso, el desencuentro "constante" y la "desinformación continúa" lo que hace es dejar a los ciudadanos en "un estado de hastío absoluto" porque no saben qué va a ocurrir ni cómo se van a tener que mover.

"Yo prefiero que volvamos a sentarnos en estas mesas y hablemos al unísono, que pongamos un portavoz, que trabajemos unidos"

"Yo prefiero que volvamos a sentarnos en estas mesas y hablemos al unísono, que pongamos un portavoz, que trabajemos unidos, porque hay que pensar que no estamos en una pandemia, estamos en muchas: hay una pandemia social, una pandemia económica", ha apuntado.

En este sentido, Ayuso ha vuelto a trasladar su preocupación por la situación del aeropuerto de Barajas, por que no haya una estrategia frente a posibles brotes o por la vuelta al colegio.

Los mensajes a Illa

En cuanto a los últimos mensajes traslados por el ministro Salvador Illa sobre qué debe hacer Madrid, Ayuso ha sido tajante: "Durante el verano, cuando en Catalunya y en Aragón la situación era complicada, no he oído al ministro Illa decir que les confinen y que haya un cierre total. Desconozco esa motivación. Tengo claro que si yo consigo detectar quién está contagiado y el Gobierno con las competencias que yo no tengo me ayuda a establecer esas cuarentenas, la Comunidad de Madrid le va a dar toda la atención, recursos y ayuda".

"No creo que haya habido una capacidad diagnóstica como esta en todo el mundo. Vallecas ha sido foco en estos días de manifestaciones demagogas, que no me sorprenden porque estoy acostumbrada a la demagogia contra todo lo que hacemos. Le tengo que decir a los ciudadanos que confíen en las medidas que estamos tomando. Está siendo muy duro, no hay medidas acertadas, humanamente con lo que tenemos trabajamos a diario. Me disculpo a los ciudadanos por las medidas de movilidad, pero si entre todos contribuimos, lo consideramos", ha señalado Isabel Díaz Ayuso.

La inhabilitación de Quim Torra

"Es bochornoso. Torra ha dicho que iba a la ruptura democrática, pero siempre ha estado en ella"

Sobre la inhabilitación de Quim Torra, Ayuso ha criticado la actuación del presidente de la Generalitat: "Es bochornoso. Torra ha dicho que iba a la ruptura democrática, pero siempre ha estado en ella. Transmito mi apoyo, cercanía y solidaridad a los catalanes, a los ciudadanos, las familias y las empresas, en Madrid van a tener siempre una administración de su lado".

"Pido ya unas elecciones en Catalunya que cambien las cosas, gracias a la gestión del PP, Torra va a pasar a conocer el estado de derecho que tantas veces ha pisoteado. Es muy triste lo que está sucediendo. El día que tengan un gestor al frente que cumpla las normas y que gobierne para todos tendrá otro rumbo", ha concluido la presidenta de la Comunidad de Madrid.