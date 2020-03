La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado positivo en coronavirus. Ella misma lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter. "Esta semana pasada me hice las pruebas, dieron negativas, y he estado trabajando con toda normalidad, pero ya he empezado con los síntomas de siempre de la alergia", ha explicado la líder madrileña en un vídeo desde su domicilio. "Ayer, durante una entrevista, acabé tosiendo, así que me hice otra vez las pruebas para así cuidar de mi entorno laboral", prosigue. "En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad. En realidad, en el 80% de los casos, quienes pasemos por el Covid nos vamos a encontrar relativamente bien".

Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace semanas y al final... Yo también doy positivo.



Seguiremos al frente de esta lucha contra el enemigo invisible... Pero aislada. ¡Vamos a por él! pic.twitter.com/VJRQpjAAl8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 16, 2020

Desde la Comunidad de Madrid han trasladado que seguirá trabajando desde casa estos días "ejerciendo todas y cada una de sus funciones como presidenta". Para ello, se le han instalado "todos los elementos técnicos e informáticos necesarios para poder estar completamente conectada y de esta manera seguir todas las cuestiones relativas a la gestión y seguimiento del coronavirus, así como del resto de asuntos de gestión del Gobierno regional".

En su equipo aseguran que mantendrá "diariamente videoconferencias y llamadas telefónicas con los miembros del Consejo de Gobierno así como con su equipo más cercano" y seguirá presidiendo las reuniones del Consejo de Gobierno "que se llevarán a cabo por videoconferencia como ya estaba previsto desde hace días". Asimismo, la presidenta tendrá permanente contacto diario con el centro de control que se ha instalado en la Puerta del Sol en el que se van tratando todos los datos, evolución e información de la situación del coronavirus en la región.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "He pedido a Sánchez 924 millones que son los necesarios para salvar vidas"

📲 #TNFS con @VOrtega511

📡 DIRECTO https://t.co/4LYvfNQBIu

Y además, en 💻 https://t.co/yF3S8VMRr3#coronavirusmadrid pic.twitter.com/yelUB1iiOe — Telemadrid (@telemadrid) March 15, 2020

Ayuso se une a una larga lista de dirigentes políticos que han dado positivo en la prueba, como las ministras Irene Montero y Carolina Darias, el líder de Vox, Santiago Abascal, el secretario general de la formación ultraderechista Javier Ortega Smith y el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.