Sumar. Ese fue el verbo más repetido por Íñigo Errejón durante su paso por el programa 'La Sexta Noche' en el que habló sin tapujos de la crisis interna desatada en Podemos con su decisión de integrarse en la plataforma de Manuela Carmena —Más Madrid— pese a ser candidato de Podemos y la oposición de la dirección del partido morado a esta decisión.

El todavía secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos y diputado por Madrid en el Congreso, Íñigo Errejón, pidió al partido que "recapacite" sobre las peticiones que le han hecho en los últimos días sus máximos dirigentes para que abandone la formación, confiando en que Podemos no presente a ningún candidato alternativo a la región.

Errejón insistió en que su decisión sobre romper con la marca Podemos se debe a la búsqueda de personas que no se sienten identificadas con ningún partido, de forma que se "sume" más y "se tengan más posibilidades" de acceder a gobernar en la Comunidad.

"20,000 militantes de Podemos me eligieron con un mandato muy claro: ganar Madrid. Y siempre he dicho que el mejor modelo de gestión política, de escucha y de integración es el de Manuela Carmena. Es la fórmula que me parece más exitosa", dijo Errejón para justificar su decisión. Y en ese sentido, Errejón también se hizo una pregunta muy clara y casi definitiva: "¿Por qué lo que es bueno para la ciudad de Madrid no lo es para la Comunidad?".

Errejón, que se negó a llamar "excompañeros" al resto de la militancia de Podemos, recordó en mas de una ocasión ser uno de los fundadores del partido y todavía miembro de la dirección del mismo, por lo que descartó que vaya a abandonar la formación. En el caso del escaño, afirmó: "No voy a tardar ni un minuto en dejar el escaño si un compañero de la dirección me lo pide".

El ahora candidato de Más Madrid evitó entrar en polémicas con ninguno de sus compañeros de Podemos: por eso no respondió ni a Irene Montero cuando dijo que era "evidente" que ya estaba fuera del partido, ni tampoco a Pablo Echenique, ni a Juan Carlos Monedero, que en estos días pasados se han mostrado muy duros con él.

Respecto a Echenique y Monedero, Errejón no ha querido entrar en la "polémica", aludiendo a que "no es su etilo" y a que "no le saldría" decirlo eso a alguien "con quien ha compartido tantas horas.

Lo que sí es "evidente" para Errejón es que en el momento en el que "un compañero con responsabilidades" en la formación morada le pida que abandone el escaño en el Congreso, lo hará. Aún con todo, ha incidido en que "los puestos son temporales pero no las ideas".

En varias ocasiones, Errejón se remitió a la sucedido en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, donde, según su diagnóstico, los partidos progresistas porque han perdido votos porque hay gente "que se ha quedado en casa", mientras que partidos como Vox han ganado escaños.

Ante el temor de que esta misma situación se repita en Madrid, Errejón ha afirmado lanzar esta iniciativa con el fin de "unir la capital con la región", es decir, unir el valor político con el que cuenta la alcaldesa a su candidatura para el conjunto de la región, algo que sumaría más votantes.

"Supongo que están enfadados", ha añadido, tras lo cual ha señalado sentirse "ilusionado" por "hacer una cosa muy hermosa en la Comunidad".