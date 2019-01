La dirección de Podemos sigue desconcertada tras el anuncio de la alianza de Iñigo Errejón y Manuela Carmena. Desde primera hora de la mañana, Irene Montero, Pablo Echenique, Noelia Vera e Ione Belarra han repetido ante televisiones y radios que el que fue su candidato a la Comunidad se ha colocado "automáticamente" fuera del partido con su decisión unilateral de concurrir a las elecciones con Más Madrid. También han reconocido la "tristeza" que hay entre las filas de Podemos. Montero ha admitido: "No son buenos días para nosotros".

Los dirigentes también han coincidido en considerar que Errejón debe entregar su acta de diputado. El secretario de Organización ha sido el más duro: "Yo si fuera él dimitiría, claro. Si te presentas por otro partido político y tienes un escaño conseguido presentándote como Podemos, lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que de algo tiene que vivir Errejón hasta mayo", ha sostenido Echenique en una entrevista en la Cadena Ser .

Fuentes del entorno de Errejón alegan que, de momento, no va a hacer declaraciones sobre este aspecto. Aunque ayer Público avanzó que la intención de Errejón es continuar en el partido y en el Congreso. Según estas mismas fuentes, sigue teniendo claro es que no se irá del partido por lo que se mantiene esta situación anómala en la que la dirección del partido le sitúa "fuera" de Podemos pero no hay ninguna salida orgánica. Sin embargo, fuentes de la dirección del partido han asegurado a Efe que les consta que Errejón esta valorando seriamente esa posibilidad porque "el equipo de Errejón ha hecho esta mañana una consulta a los equipos del Congreso para conocer cuál sería el trámite para dejar su escaño".

Si Errejón no renuncia al acta, el miércoles será la primera vez que se encuentre con la dirección de Podemos

Pero la invitación a salir no puede ser más clara. "Es evidente que Errejón está fuera de Podemos porque se presenta como candidato de otro partido. A alguien que se va, no se le puede echar", ha afirmado Montero este jueves. También ha sostenido que ella, en la situación de Errejón, entregaría el acta.

Si no renuncia, este miércoles será la primera vez que se encuentre con la dirección de su partido en el pleno del Congreso. Un día largo en el que se votarán ochos Reales Decretos. Hasta el miércoles la situación puede dar la vuelta, pero la realidad es que a Errejón, dejar el Congreso, no le conviene mediáticamente. Seguir en la Cámara Baja le da un altavoz y una proximidad a los medios de comunicación que no podrá conseguir de ninguna otra forma.

Podemos asegura que no darán marcha atrás

Errejón no ha aparecido hoy ante los medios de comunicación, centrado en reuniones que sigue manteniendo sobre la alianza con Carmena. Pero la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y la número dos de Podemos en las primarias para la Comunidad, Clara Serra, han explicado que esperan que la situación se arregle y que se forme una única candidatura. Fue lo mismo que alegó el candidato de Más Madrid ayer, mostrándose esperanzado y sosteniendo que todavía hay "margen".

El comité de campaña se reúne el sábado con los territorios

Sin embargo, la dirección de Podemos descarta totalmente esta posibilidad. "Saldremos a ganar la Comunidad como Unidos Podemos", han asegurado desde la dirección a Público. Pero la hoja de ruta no es fácil. La confluencia del partido morado, IU y Equo ya no es que tenga que decidir un nuevo cabeza de lista a menos de cuatro meses de las elecciones. También elaborar el programa y elegir a la mitad de candidatos que se han ido con Errejón a Más Madrid.

Podemos tiene una cita importante este sábado. En la sede del partido se reúne el comité de campaña — Irene Montero, Pablo Echenique y Juan Manuel del Olmo — con los secretarios generales de los territorios y los candidatos autonómicos. Un encuentro al que Errejón ya ha anunciado que no asistirá y en el que puede saltar por los aires las tensiones que existen en muchos de los territorios. Un dirigente de la ejecutiva reconoce que una reunión que se esperaba tranquila con el objetivo de comenzar a preparar la campaña electoral puede convertirse en un "quebradero" en el que estallen más discrepancias.