La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, indicó que el Gobierno no se cierra y se puede plantear la bajada del IVA de las mascarillas, aunque aseguró que esta cuestión no es "un elemento nuclear de lo que hemos hecho", y dijo que por este asunto no se puede acusar al Ejecutivo, "de no estar en la vanguardia de la protección social", afirmó.

Calvo, durante una visita a la Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares, insistió en que esta medida no supone una gran cantidad económica, aunque recordó la prohibición expresa de la Unión Europea (que se han saltado algunos países), pero no quiso confirmar nada más: "No nos cerramos a nada", insistió.

Además, la vicepresidenta quiso también aclarar de forma nítida que con el actual estado de alarma no es posible el confinamiento domiciliario, "y habría que tomar una decisión jurídica nueva para poder llevarlo a cabo", explicó.

No obstante, Calvo se mantuvo en las posiciones del Ministerio de Sanidad y dijo que antes de plantearse este paso, habrá que esperar a ver la evolución de la pandemia tras las restrictivas medidas que han adoptado las comunidades autónomas en los últimos días.

Insta a cualquier partido a decir si su objetivo es no luchar contra la desinformación y las mentiras

Por otra parte, Calvo se refirió también a la polémica por el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Gobierno, y volvió a insistir en que dicho procedimiento está centrado en luchar contra los ataques que vienen desde fuera, "y nada tiene que ver con la libertad de Prensa, ni la libertad de expresión, ni la libertad ideológica. Estamos hablando de otra cosa", dijo.

La vicepresidenta recordó que es una medida que viene de Europa, e instó a cualquier partido a que diga claramente si su objetivo es no luchar "contra la desinformación, las calumnias y las mentiras".