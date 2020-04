El Grupo Socialista empezará a llamar en los próximos días a los grupos parlamentarios del Congreso para buscar los apoyos necesarios de cara a la convalidación de los últimos decretos aprobados por el Gobierno en los últimos días, sobre el mantenimiento del empleo, las ayudas a los sectores más vulnerables y la paralización de los servicios no esenciales.

En esta ocasión, a diferencia de lo que ha ocurrido en los anteriores plenos celebrados desde que se inició esta crisis sanitaria, el Ejecutivo no tiene asegurado que la Cámara Baja convalide estos decretos.

El PP, en contra de lo que ha hecho hasta ahora, ha anunciado ya que no apoyará los últimos decretos a no ser que haya una modificación sustancial en sus contenidos; y tampoco tiene garantizado en estos momentos ni el respaldo de Ciudadanos ni del PNV, ya que los nacionalistas vascos se han mostrado muy críticos con las últimas medidas adoptadas.

Por ello, el Grupo Socialista primero buscará saber con cuántos apoyos cuenta, ver las enmiendas que se quieren presentar y, además, estaría dispuesto a abrir la tramitación como proyecto de ley de algunos de estos decretos.

De momento, el pleno que debe convalidar estos decretos no ha sido convocado y el Gobierno tiene un mes de plazo desde su publicación en el BOE, por lo que no es probable que hay una sesión plenaria hasta después de la Semana Santa. No obstante, estos decretos están ya en vigor, independientemente de que todavía no hayan sido convalidados por el Congreso.

Falta de información

A parte de las discrepancias con el contenido de las medidas aprobadas por el Gobierno, el PP justifica su negativa a prestar cualquier apoyo a la falta de información por parte del Ejecutivo, que no tiene abierto ningún canal con el partido de la oposición.

La ministra Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, justificó esta falta de información el pasado martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros argumentando que el Gobierno tenía que tomar medidas "de forma vertiginosa" por la gravedad de la situación.

No obstante, tanto ella como el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sí tendieron la mano a la oposición para que se sume a estas medidas, conscientes de que ir a un enfrentamiento político abierto en estos momentos sólo haría dificultar aún más las cosas.

De momento, según denunció el PP, el presidente del Gobierno lleva ya diez días sin hablar con el líder de la oposición, Pablo Casado, y las relaciones entre los dirigentes de ambos partidos son muy escasas.

Esta misma situación se da con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, y con la dirección del PNV, que llevan días sin tener ninguna interlocución con el presidente del Gobierno, según dicen fuentes del nacionalismo vasco.

Desde La Moncloa, de momento, se mantiene que hay un alto grado de transparencia y recuerdan que el presidente del Gobierno informa semanalmente a los presidentes autonómicos de la evolución de la pandemia.