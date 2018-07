Los críticos del PDeCAT en el Congreso reafirman su apoyo al nombramiento de Rosa María Mateo en TVE

El subgrupo del PDeCAT en el Congreso, o al menos parte de él, sigue manteniendo su apoyo al nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de TVE. Así lo han manifestado fuentes parlamentarias del partido a Público, después de que una información de la Cadena Ser asegurara que la formación –que este fin de semana aprobó converger en la Crida Nacional per la República que impulsa Carles Puigdemont, y que convirtió al expresident en el exilio en el líder de facto del partido– amenaza con retirar su apoyo a Mateo, para visibilizar un distanciamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La dirección del grupo no ha cambiado de opinión", recalcan las mismas fuentes, que resaltan que, "si llegan presiones desde Alemania" para retirar el apoyo a Mateo, "ya hablaremos". Argumentan, en todo caso, que este tipo de decisiones deben "argumentarse", y señalan que no se puede dictar la política del subgrupo "con un mando a distancia".



La información sobre la posible retirada del apoyo del PDeCAT al nombramiento de Mateo –imprescindible, porque necesita el respaldo de dos tercios de la Cámara en primera votación o mayoría absoluta y apoyo de la mitad de de los grupos en segunda– llega el mismo día en que la nueva vicepresidenta del PDeCAT y también diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtiera de que ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá más difícil obtener el aval de la formación independentista en la cámara. Nogueras pertenece al sector más cercano a las tesis de Puigdemont, en un subgrupo con –hasta ahora– mayoría de críticos, fieles a la defenestrada ex coordinadora general del partido, Marta Pascal. De hecho, el PDeCAT posibilitó el triunfo de la moción de censura de Sánchez, en contra de las intenciones de Puigdemont, y las mismas fuentes atribuyen el relevo -"asesinato, por deseo cesarista", precisan- de Pascal a esta decisión. El expresident en el exilio, no obstante, tiene también sus apoyos en el Congreso, empezando por Nogueras y por la diputada Lourdes Ciuró.

En este sentido, las mismas fuentes siguen defendiendo el apoyo a la moción de censura, y advierten del riesgo de "acabar poniéndonos del lado de PP y Cs" en sus votaciones en la cámara baja, empezando por la del nombramiento de Rosa María Mateo. A la vez, dudan de que la alternativa a elevar el precio de su apoyo a Sánchez sea acabar beneficiando al nuevo líder del PP, Pablo Casado.



También advierten de que, pese a que la asamblea del PDeCAT eligió, en lista cerrada de consenso, una dirección del agrado de Puigdemont, la mayor parte del equipo de Pascal sigue en ella. "Superaremos esta semana", añaden, emplazando también a la votación sobre el nombramiento de Mateo, el miércoles en primera ronda y el viernes en segunda.