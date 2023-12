Cronología de un desencuentro: así se fraguó la ruptura entre Podemos y Sumar para las autonómicas gallegas

La decisión de las bases de Podemos Galicia de rechazar el preacuerdo que había alcanzado la dirección de su formación con la de Sumar deja a la izquierda alternativa en Galicia en un escenario absurdo de cara a las elecciones autonómicas del 18 de febrero.

Yendo juntas, las dos formaciones, que comparten casi al 100% ideario, programa y objetivos, tenían posibilidades de entrar en el Parlamento de Galicia y de participar en el intento de arrebatar al PP la mayoría absoluta de un feudo en el que la derecha gobierna desde hace casi 15 años.

Por separado, esas posibilidades son infinitamente menores.

¿Qué es lo que ha llevado a la militancia de Podemos a rechazar un acuerdo que se suponía beneficioso para todas?

Un vistazo a lo ocurrido en los últimos meses quizá sirva para explicarlo.

23J. Sumar pierde votos pero consolida la imagen de Díaz

En las elecciones generales del pasado 23 de junio, Sumar perdió poco más de 13.000 votos con respecto a los que había obtenido en Unidas Podemos en 2019. No fue un mal resultado, dio a los de Díaz un escaño por A Coruña y otro por Pontevedra y los situó por encima del BNG, lo que alentó la idea de que el proyecto de la vicepresidenta era viable para consolidarse en su tierra y acceder al Parlamento de Galicia.

Empiezan las negociaciones

Tras el verano, los responsables de Sumar, Podemos, Esquerda Unida y Anova inician los contactos para acordar una coalición en Galicia de cara a las autonómicas. Están previstas para julio, pero la constatación de que la investidura de Feijóo va a ser un fracaso acrecienta la sensación de que su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, no tardará en anunciar un adelanto electoral. Todos los partidos se ponen en modo elecciones.

Proceso de escucha

Sumar no tiene estructura en Galicia, aún no ha inscrito al partido en la comunidad -de hecho, toda la logística y organización de la campaña de las generales ha corrido a cargo de Podemos y, en menor medida, EU-. Díaz anuncia un nuevo "proceso de escucha" para elegir candidato o candidata, y Anova, EU y Podemos intuyen y aceptan la figura de Marta Lois, la portavoz de Sumar en el Congreso. Ha gobernado con las mareas y su perfil agrada, o al menos no molesta, en el resto de formaciones.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz (d), en la presentación de Marta Lois (i) como candidata a la presidencia de la Xunta. — Lavandeira Jr / EFE

Búsqueda infructuosa de candidata

Lois manifiesta a Díaz que prefiere no asumir la candidatura gallega y quedarse en el Congreso. Y la vicepresidenta empieza a sondear otras posibilidades. Primero a Teresa Táboas, exconselleira del BNG y que rechaza de inmediato la oferta, y luego a Martiño Noriega, exalcalde de Santiago y portavoz de Anova, que la pone en manos de su partido aunque en privado manifiesta su escasa disposición a aceptara.

Nuevo portavoz

El 21 de noviembre, Díaz anuncia que el portavoz de Sumar en Galicia y encargado de negociar con Anova, Podemos y EU será el periodista y politólogo Paulo Carlos López, quien aparece entonces como la figura que podría encabezar la candidatura pero que no gusta ni a Podemos ni a EU. Lo consideran un perfil desconocido para el electorado, y critican además que provenga de una formación nacionalista conservadora, Compromiso por Galicia, que en su día concurrió a las elecciones europeas en alianza con CiU, el PNV y Coalición Canaria.

Belarra no se inmiscuirá

El 20 de noviembre, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, anuncia que dejará manos libres a las direcciones de Galicia y Euskadi para negociar con Sumar. En ese momento, ya han aparecido las primeras fricciones entre las diputadas de Podemos y la dirección del grupo parlamentario. Ya se ha formado Gobierno, Podemos no está en él y no ha obtenido ninguna portavocía de relevancia en su grupo parlamentario. En Galicia, todos los analistas coinciden en que Alfonso Rueda adelantará las elecciones para aprovechar el ruido de la política estatal y tratar de desmovilizar al electorados socialista descontento con la amnistía.

Las conversaciones no avanzan

La izquierda alternativa, sin embargo, sigue sin candidata ni fórmula definida para enfrentarse a las elecciones gallegas. Podemos ofrece a Sumar un documento político con una estructura básica de la coalición, en la que cada partido tendría igual representatividad, derechos y obligaciones, pero el partido de Díaz lo rechaza inicialmente.

Una reunión convocada minutos antes de la ruptura

El jueves 5 de diciembre, Sumar Galicia envía a Podemos y a EU una invitación para reunirse con ellos ese mismo domingo, manifestando la voluntad del partido de aceptar lo que le han propuesto y seguir avanzando para lograr una coalición. El mensaje se envía a las 16.42, minutos antes de que se conozca que las diputadas de Podemos en el Congreso han decidido pasar al grupo mixto.

Entonces Sumar anuncia que suspende temporalmente las negociaciones con Podemos, pero no desconvoca la reunión. El domingo, llegada la hora de ésta, Podemos pide a Sumar el enlace para entrar en ella -se celebra por vía telemática-, pero el responsable del partido de Yolanda Díaz responde que "no se dan las circunstancias" para celebrarla ni para armar una alianza con ellos. Los representantes de EU, por su parte, manifiestan que la cita era a tres, y que si lo que Sumar está planteando ahora es una coalición a dos, deben repensárselo.

La candidata de Podemos a la Xunta, Isabel Faraldo, junto al exsenador José García Buitrón. — Podemos

Plataforma de Sumar

El 16 de diciembre, Yolanda Díaz acude a A Coruña para presentar a los 50 miembros de la plataforma con la que pretende armar Sumar Galicia. Entre ellos hay miembros de EU y exmilitantes y excargos de otras formaciones, como PSdeG, Podemos, BNG e incluso de la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome. En el acto similar de presentación de la candidatura para las generales hacía unos meses, Díaz había reunido a millares de personas en la explanada de O Parrote en A Coruña. En el auditorio donde se celebra la presentación de su plataforma gallega para las autonómicas, en cambio, hay poco más de 300 personas y la organización tiene que ubicar tras ellos unos paneles para ocultar los asientos vacíos.

Elecciones el 18F

El jueves 21 de diciembre, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, convoca elecciones para el 18 de febrero. BNG y PSdeG ya han confirmado a sus candidatos y llevan semanas en precampaña a pleno rendimiento. La izquierda alternativa aún no tiene aspirante a la Xunta y ni siquiera mantiene negociaciones para la coalición más allá de contactos telefónicos informales.

Sumar presenta a su candidata

A principios de la pasada semana, la dirección de Podemos Galicia se pone en contacto con Sumar en Madrid para sondear si el acuerdo aún es posible. La respuesta es que deberán diluirse en Sumar, con sus candidatos en las listas pero sin una oferta concreta. Esa oferta llega el miércoles por la mañana, el mismo día en que Díaz va a presentar en Santiago a su candidata, Marta Lois, cuyo nombre los medios han filtrado el día anterior. La dirección gallega de Podemos responde filtrando el de la aspirante a la que apoyará en sus primarias: la exconcejala coruñesa Isabel Faraldo.

Consulta, primarias y Pablo Iglesias

La oferta de Díaz consiste en una coalición liderada por Sumar, en la que sólo se emplearán su nombre, su logo y su iconografía; será Sumar la que decidida a la cabeza de lista -Lois- y a Podemos le corresponderán el número uno por Lugo, el dos por A Coruña, el tres por Pontevedra y el cuatro por Ourense. El resto de las listas se irán conformando mediante negociación. Podemos lleva la propuesta a la consulta de sus bases el mismo jueves, y ese día, sin consultarlo con la dirección estatal de Podemos, Pablo Iglesias llama a la militancia gallega a rechazarla y a pedir el voto para el BNG.

Las bases de Podemos dicen no

Este sábado, las bases de Podemos rechazan la propuesta de ir en coalición con Sumar con más del 62% de los votos.