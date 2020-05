El Gobierno y Ciudadanos han acordado sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma de 15 días de duración. Los 'naranjas' presumen de que "gracias al papel de Ciudadanos, no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles", según un comunicado remitido a la prensa. Asimismo, ambas partes han acordado impulsar que el mes de julio sea hábil en el Congreso para que el Gobierno tenga que "seguir rindiendo cuentas en sede parlamentaria.

"Por eso nos mostramos satisfechos de haber logrado aislar las demandas de los nacionalistas para poner a los españoles en el centro y haber conseguido mejoras para todos ellos", y destacan algunas de ellas como "trabajar para desvincular del Estado de Alarma" la prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos, agilizar el pago de prestaciones por ERTEs o desempleo para que todas las personas afectadas puedan cobrarlas antes de junio y la ampliación de un mes adicional sin intereses de demora para la moratoria de impuestos.

El portavoz adjunto de la formación, Edmundo Bal, -que sustituye a Inés Arrimadas, a punto de dar a luz- ha explicado en rueda de prensa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene dos vías, la de Esquerra Republicana o la de su formación: "Es una vía o la otra. Cualquier concesión que se pudiera otorgar a los nacionalistas sería incompatible con este acuerdo", ha subrayado.

A su juicio, la otra opción "era utilizar esta dramática situación para abrir la mesa de negociación" lo cual eso no salvaba vidas, no salvaba empleos y no era de interés general."Es una buena noticia que el Gobierno quiera salvar vidas con Ciudadanos", ha afirmado. El diputado de Cs ha explicado que el voto positivo de su formación se da con la intención de que ninguna formación "abuse de esta situación de anormalidad constitucional" y "se aproveche" para sacar "réditos políticos".

El exportavoz de la formación en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que se dio de baja del partido tras conocer el 'sí' de Cs a una nueva prórroga del estado de alarma hace unas semanas, ha escrito: "Otra vez. Suerte que ya no esperaba nada del partido que levantamos con tanto riesgo, trabajo e ilusión".

Ahora solo espero que los grandes amigos que ahí tengo, los de verdad, actúen con dignidad. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) May 19, 2020

Girauta, que se quedó sin escaño tras la debacle del pasado 10 de noviembre, anima a sus excompañeros de partido a "actuar con dignidad" para no tener que "avergonzarse periódicamente". "Marcharse duele, pero luego ya está. No te tienes que avergonzar periódicamente. Ahora solo espero que los grandes amigos que ahí tengo, los de verdad, actúen con dignidad", escribe.