"El chico ha cubierto ya todo el arco político: socialdemócrata catalán al inicio de su carrera, liberal europeísta a mitad de camino, rancio derechista en el ocaso". Así define el periódico norteamericano The New York Times al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

El prestigioso medio habla de Rivera y califica de "mala señal" el viraje "al extremo" que está dando el político de Granollers. "El partido es ahora un guiso cada vez más intragable, asomado a acuerdos de rapiña para dirigir algunas ciudades y pueblos", critica la columna de Diego Fonseca.

Además, Rivera y su formación aparecen definidos como si fueran un "camaleón" que "muta de manera desapercibida". "Lo que en los tiempos lentos del siglo XX podía tomar toda una vida a un dirigente, tomó a Rivera apenas una década y media, y aún no cumple 40 años", explica, en referencia a los vaivenes ideológicos del dirigente naranja.

"Rivera debiera repensar su camino. Si lo que importan son las ideas y no los hombres, aquel interesante prospecto de político catalán no catalanista necesita hacerse a un lado y darle espacio a otras figuras de su partido", añade Fonseca, columnista y escritor argentino.

Partido de centro

Si bien es cierto que en la columna se carga de manera rotunda contra Albert Rivera, el mismo medio, The New York Times sitúa en otro artículo a Ciudadanos como uno de los partidos "más centrados del mundo", algo que ha sido resaltado por los dirigentes de la formación en las redes sociales. Parece, sin embargo, que no prestaron mucha atención a la columna de Fonseca.

A la formación liderada por Albert Rivera le acompañarían el Partido Socialista y el PCP (ambos de Portugal), el SPO (Austria), el Centerpartiet y el Moderaterna (partidos de Suecia), SFP (Finlandia) y los Socialdemócratas de Dinamarca.

Para llegar a esta conclusión, el autor realiza un estudio detallado de los programas electorales de cada partido para poder situarlos a la derecha o a la izquierda dependiendo de aspectos como los nacionalismos, las menciones al marxismo o las alusiones al sentimiento nacional o constitucional. Sin embargo, el resultado sería totalmente distinto si se tuvieran en cuenta los pactos que realizan las formaciones, como los recientes entre PP, Cs y Vox.

En España, el estudio sitúa a Podemos entre los partidos que más a la izquierda se encuentran, por detrás de Die Linke y los partidos verdes de Alemania, Dinamarca y Suiza.

Las propuestas del PNV están equiparadas con el Partido Laborista británico, según el estudio. Así mismo, sitúa muy cerca al PSOE del Partido Demócrata de los Estados Unidos.

Por su parte, el PP se encuentra entre las formaciones más cercanas al centro-derecha de Europa. Mientras que Vox se equipara a los partidos ultraderechistas de Suiza y de Holanda o Alternativa por Alemania.