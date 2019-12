El Gobierno de Andalucía, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, acumula en los primeros nueve meses del año un déficit de 428 millones de euros, el 0,26% del PIB, por encima del 0,1% previsto para este año, según los últimos datos oficiales hechos públicos por el Ministerio de Hacienda. Ligeramente por debajo de la media de las Comunidades Autónomas, que alcanza el 0,29% del PIB.

El dato adquiere relevancia después de que a principios de diciembre el ministerio de Hacienda hiciera llegar una carta a la Junta de Andalucía en la que se le comunicaba que no podría salir a los mercados a financiarse por medio de deuda –bonos– debido a que en el año 2018, el último año en que gobernó el PSOE de Susana Díaz, la administración autonómica había incumplido el objetivo de déficit marcado.

El Ejecutivo que dirige Juanma Moreno (PP), tras aprobar la semana pasada el presupuesto para el año 2020, que recoge un objetivo de déficit cero –no gastar más de lo que se ingresa–, hizo pública la carta y ha montado una escandalera política de impresión, en la que ha llegado a acusar al presidente Pedro Sánchez (PSOE) y a la ministra María Jesús Montero (PSOE) de pretender que la Junta de Andalucía haga recortes en sanidad y dependencia.

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo (PP), manifestó este martes que esa restricción afectará a emisiones de bonos por valor de 1.930 millones de euros que el Gobierno tenía previsto lanzar a lo largo de 2020 y defendió este martes con cierta pasión la necesidad de Andalucía de acudir a los mercados.

“El contexto es muy propicio para volver al mercado: Obtendríamos financiación a tipos de interés muy bajos y menores que los del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) [el mecanismo que Hacienda habilitó en los años de Gobierno del PP tras la crisis de crédito que siguió a la caída de Lehman con la idea de evitar la quiebra de las administraciones autonómicas y de financiar al Estado]. Y podríamos financiarnos a 20, 30 años”, dijo Bravo.

Fuentes de Moncloa indicaron a Público que si Andalucía cumple con el déficit de este año podrá volver de inmediato a los mercados. Es decir, en otras palabras, que, a pesar de la escandalera política que ha montado el Gobierno andaluz y los partidos que lo conforman, PP y Ciudadanos, y el socio que los apoya, Vox, si Andalucía puede o no puede financiarse en breve plazo en los mercados depende de la gestión de este Ejecutivo y del consejero de Hacienda.

El IVA de 2017

A la vista de los datos, no parece que vaya a lograrlo finalmente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera “improbable” que lo logre debido, sobre todo, a que la Junta de Andalucía no cobrará, en principio, este año una parte del IVA recaudado en 2017, que se iba a liquidar este año, pero no se hará finalmente, debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Moreno y Bravo metieron esa cantidad, que asciende a 530 millones de euros, en el presupuesto de Andalucía para 2019, a pesar de no contar con ningún respaldo normativo que les garantizase su cobro.

Sánchez y Montero habían decidido incluir ese pago a las Comunidades Autónomas en los presupuestos que elaboraron con el respaldo de Unidas Podemos pero estos fueron rechazados a principios de año, lo que llevó a las elecciones generales del pasado mes de abril. En España rige aún el presupuesto de 2018, el último que hizo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Bravo utilizó este martes este asunto para comenzar a sacudirse la presión para el caso de que Andalucía incumpla el objetivo de déficit también en su primer año como consejero, lo que hoy parece muy probable. Lo que vino a decir el consejero este martes en rueda de prensa es que si eso sucede será responsabilidad del Gobierno de España, porque no le habrán transferido los 530 millones del IVA. “Son vasos comunicantes”, dijo. O ese dinero está en manos de las Comunidades o del Estado.

Bravo, por el contrario, fue muy crítico al respecto de las consecuencias del incumplimiento de 2018, que podrían en realidad ser levantadas con facilidad si el consejero lograse cumplir con el objetivo de déficit al final de año. “Esta medida deja una duda. ¿Cualquier CCAA que salga al mercado se va a retirar por un incumplimiento puntual? No tiene explicación razonable. A lo largo del 2019, [la Junta de Andalucía] ha demostrado que está en condiciones de financiarse a los mercados. Mina la credibilidad de Andalucía. Moreno anunció que Andalucía se iba a incorporar al mercado de los bonos verdes. ¿Hay interés en quebrar la credibilidad [de la Junta]?”, se preguntó el consejero Bravo.