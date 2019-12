El presidente de la Junta, Juanma Moreno, salió este lunes para acusar al Gobierno de España, a su presidente y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de “pretender que hagamos recortes en sanidad, servicios sociales y dependencia”.

En un acto en La Palma del Condado (Huelva), el presidente se envolvió en la bandera de Andalucía, a la manera que han hecho durante muchos años los gobiernos del PSOE y afirmó que la prohibición de financiar a la Comunidad Autónoma en los mercados emitiendo deuda mientras no cuadren las cuentas supone no un "ataque a un partido político o a una posición política, sino a Andalucía y a los andaluces".

Preguntado sobre si el Gobierno andaluz se verá obligado finalmente a hacer recortes, manifestó que no se le pasa por la cabeza que el Gobierno en funciones no dé marcha atrás: "Si no da marcha atrás se va a encontrar con una oposición frontal y directa del Gobierno de Andalucía y de todos los andaluces”. Moreno agregó que su Gobierno hará todo lo necesario para evitar recortes y se romperán "la cabeza para intentar cuadrar las cuentas”, según recoge Europa Press.

Moreno manifestó que, en su opinión, el Gobierno central claramente está "empujando" a la Junta a limitar el crecimiento del gasto en políticas sociales, en sanidad y educación como se ha hecho en los presupuestos de 2019 y 2020. El presidente añadió además que el Gobierno central no le va a pagar a Andalucía los más de 500 millones de euros que le corresponden por la liquidación del IVA y de acuerdo con la Ley de Financiación autonómica. "Nos quitan 500 millones de euros, lo que limita nuestro crecimiento en materia de políticas sociales, educación y sanidad, y ahora nos dicen que nos van a limitar el crecimiento de las cuentas públicas y que incluso nos van a decir dónde tenemos que ajustar las cuentas".

Cortina de humo

“Me parece un claro despropósito por parte de Montero y Sánchez. No lo podemos entender, salvo que busquen en una acción coordinada del socialismo en España y en Andalucía que eliminemos la bajada progresiva de impuestos a los andaluces, que tanto le está molestando al PSOE. Y pretenden que hagamos recortes. Nos quieren limitar nuestro crecimiento económico o prosperidad”, dijo el presidente.

“No sé si se trata de una vendetta. Siempre nos hemos comportado con lealtad escrupulosa y siempre hemos sido leales al Gobierno de España. No entendemos esta absoluta deslealtad por parte de Sánchez”, dijo Moreno.

Luego, el presidente, cargó contra Susana Díaz, secretaria general del PSOE de Andalucía. “Echo de menos la voz del PSOE. Esa voz que ha vuelto a quedarse muda frente a los ataques injustificados por parte del Gobierno en funciones de Sánchez”.

Para los socialistas, todo lo que está haciendo el presidente es "una cortina de humo" para "enmascarar" sus "recortes en educación y sanidad”. "Ahora el Gobierno de PP y Cs cuestionan el FLA que inventó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Es absurdo. Ni una sola vez se quejó Juanma Moreno del FLA estando en la oposición; lo aplaudía", señaló Rodrigo Sánchez de Haro, portavoz adjunto del PSOE. "¿Ahora el FLA está mal y antes tenía todas las bondades del mundo?", subrayó, según recoge Europa Press.