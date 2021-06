 El cura amigo de Fernández Díaz niega que le enviara el mensaje de Martínez sobre 'Kitchen' para prevenirle

Ni un ápice de arrepentimiento se ha vislumbrado este martes durante la comparecencia del sacerdote extremeño Silverio Nieto, de 74 años, testigo en la causa judicial sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Nieto ha admitido en la comisión parlamentaria sobre la operación 'Kitchen' que reenvió a su amigo el exministro Jorge Fernández Díaz el 'whatsapp' que le mandó en enero de 2020 el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el que vertía su "preocupación" por tener que entregar a la Justicia los mensajes relacionados con la citada operación entre Fernández Díaz y él mismo. "Reenviar un humilde Whatsapp es lícito", ha dicho el sacerdote, que no ha querido entrar en valorar si el mensaje en sí podía suponer un presunto intento de chantaje.

Se lo reenvió a su "amigo" el exministro del Interior, "para informar, no para prevenir", ha matizado. También se lo mandó al comisario Enrique García Castaño, otro "amigo". El mencionado mensaje contenía "un desahogo" --ha dicho Silverio-- porque Francisco Martínez "se jugaba su futuro profesional".

"Yo no tenía ningún interés en ese mensaje, se lo reenvié a Fernández Díaz sin ningún comentario y a García Castaño sin ningún comentario", ha dicho Nieto, que ha manifestado que respecto al primero se lo mandó "porque le mencionaba" y al segundo porque "era público y notorio que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional", en relación a la operación 'Kitchen'. "Y no se lo envié a Rajoy porque no lo conocía", ha subrayado.

Silverio Nieto ha sido inspector de policía, de la promoción de 1973, "pero no conozco al comisario Villarejo; no sé si es de la misma promoción, de antes o de después". También ha sido juez, marino mercante y asesor jurídico de la Conferencia Episcopal. En 1999 se ordenó sacerdote.

Ha reconocido una gran amistad con Jorge Fernández Díaz, "un hombre profundamente religioso". Ha negado ser su confesor. " Él es miembro del Opus Dei y ellos tienen como confesores a sacerdotes del Opus Dei". También admite ser muy amigo del comisario Enrique García Castaño, otro de los imputados en la causa 'Kitchen', en la que el sacerdote está considerado testigo por el reenvío del mensaje de Martínez, que también ha comparecido este martes.

Precisamente sobre su relación con el ex secretario de Estado de Seguridad, Nieto ha señalado que al parecer había sido alumno suyo en ICADE (Universidad de Pontificia de Comillas).

fue alumno mio paco martinez en el CEU?

Estabamos 14 personas más cuando detuvieron a gordo. Desconozco por qué me mandó ese mensaje, una situación de desasoiego porque se jugaba su futuro profesional. Y él se lo reenvió a fernandez díaz. con la intención de información. y no se lo envié a rajoy porque no lo conocia.

Veinte folios en la causa referidos a los mensajes .. El fontanero del Vaticano, director jurídico de la Conferencia Episcopal

REcibió el mesaje de M<rtinz en enero de 2020, dás después . MUy amigo del señor Rubalcaba. He rezado por ellos, pero no he hablado con ninguno desde que salto este asnto