"No ha sido lo que yo esperaba". Con estas palabras, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, mostró la decepción y la indignación que reina en las filas socialistas, tras las manifestaciones hechas por el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista en La Sexta, donde insinuó que el candidato socialista, Pedro Sánchez, no accedía al Gobierno de coalición por las presiones del Ibex y de otros poderes fácticos.

Lastra indicó que no es de recibo que Iglesias pongan en cuestión al PSOE "y diga que está al servicio de no se sabe bien qué", y aseguró que basta conocer a Pedro Sánchez para saber que nunca se ha dejado llevar por este tipo de presiones y que actúa con determinación y en función de sus convicciones.

Todo ello llevó a la dirigente socialista a arremeter con dureza contra Iglesias, tras haberse reunido previamente con ERC, a quien acusó de querer estar reeditando la "pinza de los 90" -aquel acuerdo que hubo entre Julio Anguita y José María Arznar- y sumándose a la derecha, "se le parece mucho"; manifestó.

Para Lastra, las declaraciones hechas en la mañana del martes por Iglesias sólo vienen a demostrar que "nunca tuvo voluntad de negociar, sino de imponer", y aseguró que su verdadero objetivo ha sido "tener un Gobierno paralelo a su servicio", afirmó.

Aseguró, en este sentido, que Sánchez no va a permitir que haya un Gobierno paralelo o dos gobiernos en uno, y recordó que será el presidente del Ejecutivo quien decida quién forma parte del Consejo de Ministros.

Como hizo Gabriel Rufián un poco antes, Lastra vino a indicar que ve muy pocas posibilidades de que la situación se pueda solucionar en el mes de septiembre, recordando que Sánchez ya no será candidato y dando a entender que no lo volverá a ser a no ser que hubiera un cambio radical de escenario.

Las acusaciones a la actitud de Iglesias fueron constantes y en cascada, y aseguró que se está demostrando cada día que nunca tuvo voluntad de llegar un acuerdo, que está en la misma posición de 2016, y que no se ha movido ni un milímetro de su posición "maximalista" que, en su opinión, pasa porque él y quien él decida estén en el Consejo de MInistros.

Además, volvió a arremeter contra la consulta que llevará a cabo Unidas Podemos, "porque no la hace para ratificar un acuerdo, sino para impedirlo"; aseguró.

Lastra agradece la posición de ERC de no querer bloquear la investidura de Pedro Sánchez

Sólo le volvió la sonrisa a Lastra cuando se refirió a la reunión mantenida con ERC, ya que aseguró que, pese a las diferencias que separan a ambos partidos, ha encontrado en los republicanos una predisposición a no bloquear la investidura.

Para la portavoz del PSOE, con ERC hay una diferencia radical en la cuestión independentista, pero no así en temas sociales, recordando la sensibilidad de izquierdas que une a ambas formaciones.

Lastra aprovechó para pedir al resto de grupos políticos que tomen la misma actitud, "porque si bien la responsabilidad de intentar formar Gobierno es del presidente, la responsabilidad de que haya una investidura es de todos los grupos políticos de la Cámara", apuntó.