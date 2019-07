Fue un debate brusco, desagradable, hostil e intenso. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias entraron este lunes al hemiciclo del Congreso para avanzar hacia un Gobierno de coalición, pero todos los pasos fueron hacia atrás. De la disimulada ofensiva, más por omisión que por acción, con la que el presidente del Gobierno en funciones arrancó su discurso (no hizo ni una mención expresa a Unidas Podemos), se pasó a un áspero cruce de reproches entre ambos dirigentes, en el que Iglesias desnudó los entresijos de unas negociaciones que, hasta el día de hoy, han resultado infructuosas; y en el que Sánchez hasta abrió la posibilidad de que no hubiera acuerdo para un Gobierno de coalición.

Sánchez empezó destacando sus cesiones en la negociación y recordando que con el apoyo de Unidas Podemos no tiene garantizada la investidura. Aseguró que recibe críticas por apostar por un Gobierno de coalición, pero dijo que "estaba dispuesto a correr ese riesgo". Eso sí, dejó muy claro que esa oferta de Gobierno de coalición era tal y como estaba actualmente sobre la mesa , y que no incluía las exigencias de Podemos para estar en el Consejo de MInistros.

Ir al Gobierno de "decorado"

Sin embargo, esta oferta no convenció a los diputados de Unidas Podemos, y Pablo Iglesias acusó a los socialistas de querer que los miembros de su formación que pudieran formar parte del Ejecutivo fueran un "decorado": "No nos lo propongan, porque no lo vamos a aceptar", defendió. El líder de Podemos le recordó al candidato que su partido había renunciado a los "Ministerios de Estado", pero insistió en que necesitaban carteras "con competencias y responsabilidades" para llevar a cabo reformas sociales de calado.

"No habrá visto usted en esta Cámara un ejercicio de responsabilidad y generosidad como el nuestro. Nosotros hemos renunciado a nuestro candidato porque se nos ha puesto un veto, no porque lo demandase la sociedad española", continuó el secretario general de Podemos, haciendo referencia a su movimiento del pasado domingo, cuando aceptó no formar parte del Ejecutivo socialista.

La respuesta del candidato, asegurando que había movido su posición y cambiado su oferta en varias ocasiones, derivó en una ofensiva de Iglesias en la que el líder de Unidas Podemos hizo referencia a los entresijos de las negociaciones, y en la que acusó a Sánchez de acumular excusas para no formar un Gobierno de coalición. "Cuando les planteamos que para desarrollar el programa que teníamos queríamos alguna competencia de Hacienda, ustedes nos dijeron que ni hablar; le dijimos, entonces, que alguna competencia de Trabajo, y ustedes dijeron que ni hablar. Le dijimos que competencias de Igualdad, y también nos respondieron que ni hablar ¿De transición ecológica? Ni hablar ¿De Ciencia? Ni hablar... ¿Qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara", respondió un enfadado Iglesias.

Repetir las elecciones

Sánchez, como dijo en su primera respuesta, dio prácticamente por cerrada la posibilidad de un Gobierno de coalición en los términos que ha ofertado, por lo que llegó a plantear nuevos escenarios. "Si finalmente no llegamos a un acuerdo, hay otras muchas opciones que se puedan abrir, como un acuerdo de investidura; o tambien se pueden abrir otros escenarios de acuerdos de legislatura sin necesidad de que Unidas Podemos esté en el Gobierno", afirmó.

El candidato socialista vino a decir que considera inviable la propuesta del Gobierno de coalición tal y como la está planteando Iglesias, pero dijo que hay otras opciones que se pueden abrir estos días, "para que ustedes no vuelvan a votar con la derecha y la ultraderecha en contra de un presidente socialista"; afirmó.

Iglesias dice que Unidas Podemos no se va a dejar pisotear ni humillar por nadie

Sánchez insistió en esta idea y en un tono que sonó a amenaza advirtió a Unidas Podemos de que se "piensen mucho" si van a votar "lo mismo que la ultraderecha", asegurando que si siguen ese camino no quedará otra posibilidad que repetir las elecciones en noviembre.

El órdago del líder socialista fue contestado por Iglesias con otro. "Somos una organización modesta y joven, pero no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie. Si no quiere un Gobierno de coalición, usted tiene alternativa: convenza al PP para una gran coalición, a Ciudadanos o a Vox para reformar el artículo 99 de la Constitución y cambiar las reglas del juego. Incluso tiene usted otra opción: haga caso a Tezanos y convoque elecciones", aseguró el secretario general de Podemos, que cerró su intervención con una clara advertencia a Sánchez: Si se repiten los comicios, "temo que usted no será presidente de España nunca". Sánchez no usó su útlimo turno de réplica para contestarle.