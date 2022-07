DIRECTO | Sánchez: "Los beneficios de las eléctricas no caen del cielo, salen de los bolsillos de los consumidores"

Sánchez justifica el envío de armas a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado el envío de armas a Ucrania, así como el resto de material logístico destinado en el contexto de guerra. "Hace 90 años, la decisión de los aliados de no intervenir en España nos condenó a 40 años de ostracismo. Hoy, el destino nos brinda la oportunidad de no cometer el error que otros cometieron con España de estar en el lado correcto de la historia", ha señalado entre aplausos del resto de miembros socialistas del Gobierno y de su bancada, mientras que los ministros de Unidas Podemos y la bancada morada no han aplaudido.