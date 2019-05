La cabeza de lista de Unidas Podemos al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, ha afeado al candidato de Vox, Jorge Buxadé, que le interrumpiera durante el debate que ha celebrado LaSexta con los candidatos de los cinco principales partidos, cuando estaban hablando de política migratoria. "A un alumno de primero de carrera si me interrumpe le expulso de clase", ha zanjado Rodríguez Palop.

El rifirrafe se ha producido después de que Buxadé asegurase que el tema migratorio es una de las grandes cuestiones que debe afrontar la UE, algo que se ha hecho hasta ahora, a su juicio, de "forma errónea" porque las decisiones las han adoptado "burócratas".

También se ha mostrado contrario a aceptar cuotas de refugiados y ha abogado por una política de inmigración y de asilo común pero con competencia exclusiva de los estados. Además, ha defendido una política migratoria para "defender las fronteras de la UE". "Estamos en contra en la entrada masiva y descontrolada", ha dicho.

Preguntado por qué se debe hacer con los refugiados que están llegando, por ejemplo, desde Siria, -que él ha calificado como una "oleada" que ya ha pasado-, ha insistido en la necesidad de tener una política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal y defendido el acceso legal de acuerdo a las necesidades del país y la capacidad de integración. Respecto de los refugiados, ha apostado por que se haga, a través de los instrumentos de cooperación entre los estados, el examen y si tienen o no esa condición de refugiado, y que la decisión la adopte cada estado.

Sin embargo, la candidata de Unidos Podemos le ha recriminado que la ley actual "permite las devoluciones en caliente en la frontera y, por lo tanto, impide que se haga una evaluación detallada e individualizada que vulnera la legalidad internacional". "¿No se lo dirá usted a la policía que está en la frontera?", le ha reprochado Buxadé.

"No me interrumpa. A un alumno de primero de carrera si me interrumpe lo echo de clase", ha zanjado entonces la candidata morada, que ha insistido en que se está vulnerando la legalidad internacional y la nacional, ha pedido que se aplique la ley y ha lamentado que en Europa se están "multiplicando" los muros. También se ha mostrado favorable a impulsar políticas de acceso legales sin que no criminalice a quienes son víctimas.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE, Josep Borrell, ha advertido de que el tema migratorio es de una "enorme complejidad" que no tiene soluciones inmediatas y "menos se puede resolver haciendo apelaciones retóricas como abrir vías legales y seguras de inmigración", aunque a su vez ha defendido la apertura de vías legales y seguras.

Además, ha destacado que el migratorio es "el problema que puede dar al traste con la integración europea por el enfrentamiento que hay de los países del este y del oeste UE". "No hemos sido capaces de construir una política común de asilo e inmigración --ha señalado--. Cuando se suprimen las fronteras interiores, las exteriores pasan a ser comunes y no se pueden dejar sólo al país que está en primera línea, hay que hacer una política solidaria frente a la inmigración".

"Asaltos a la valla"

En su opinión, hay que regular la inmigración porque, además, Europa necesita incorporar inmigrantes pero también ha abogado por hacerlo no de cualquier manera y evitando "asaltos a las vallas de forma violenta, atacando" a la policía.

Precisamente, el candidato de Vox, Jorge Buxadé, ha iniciado el debate con un reconocimiento a los Guardia Civiles heridos en el intento de entrada que ha tenido lugar este domingo en Melilla, que ha calificado de "masiva". "Esos Guardia Civiles que están a 600, 800 o 1.000 kilómetros de sus casas, que están trabajando en condiciones en cierta manera deplorables y cobrando un sueldo muy inferior al de las policías autonómicas", ha subrayado.

Por su parte, la candidata del PP, Dolors Montserrat, ha recalcado que Europa es quien más ayuda a los países del Magreb y quien más asilos concede. "La inmigración es un problema global que necesita una solución global", ha subrayado.

Asimismo, ha añadido que los 'populares' dicen "sí" a una política común de los 27, "legal, ordenada y vinculada al trabajo" y dice "no" a la inmigración irregular y "no" a las mafias. Por ello, ha destacado que su grupo plantea incrementar en 10.000 los miembros de la Guardia Costera y ha rechazado las "demagogias".

Desde Ciudadanos, su candidato, Luis Garicano, ha diferenciado entre los refugiados, que huyen por situaciones humanitarias y a los que los estados están obligados a atender, aunque ha apuntado la necesidad de hacerlo más cerca de su lugar de origen, permitiendo que puedan solicitar allí el asilo para evitar que crucen el Mediterráneo.

Por el contrario, ha abogado por ser "implacables" con las mafias que se lucran con los inmigrantes y por implantar un sistema de puntos para canalizar la inmigración legal.