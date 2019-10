Ciudadanos ha decidido que en el Parlamento de Andalucía se debata este próximo jueves, a escasos 17 días de las elecciones generales, si conviene o no aplicar en Catalunya el artículo 155 de la Constitución. No es la primera vez -ni será última- que en la Cámara andaluza se ven asuntos que no tienen nada que ver con las competencias de la Junta de Andalucía.

Este, el de los hechos de Catalunya, es un tema que se ha convertido en una obsesión para el partido que dirige Albert Rivera y que la derecha considera que le rinde electoralmente fuera de Catalunya.

La Proposición no de Ley (PNL) de Ciudadanos dice así en su parte dispositiva, que previsiblemente se aprobará con los apoyos de Vox y PP : “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno de España a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat [de Catalunya] que contempla el artículo 155 de la Constitución”.

Ciudadanos también quiere que la Cámara andaluza reconozca la “imprescindible labor y profesionalidad de la Guardia Civil y la Policía Nacional en su lucha diaria contra el terrorismo y en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos de toda España”.

En la exposición de motivos de la moción, Ciudadanos manifiesta que la actuación de la Guardia Civil con la detención “de siete personas pertenecientes a los Comités en Defensa de la República […] han dejado patente la existencia de células radicales dentro del movimiento independentista que pretendían atentar contra la libertad y seguridad” en Catalunya.

Quejas de Adelante y PSOE

La inclusión de esta proposición en el orden del día del próximo Pleno ha causado las quejas por cuestiones formales tanto de PSOE como de Adelante Andalucía que han enviado un escrito a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

En él, estiman que Bosquet favoreció a su propio partido, Ciudadanos, al asignarle “en el orden del día una PNL que debería haber correspondido a Adelante Andalucía”, formación que llevaba una sobre Memoria Histórica y Democrática y que, finalmente, tras la aprobación del orden del día el pasado viernes, se quedó fuera.

Fuentes cercanas a la presidenta del Parlamento rechazaron de manera contundente cualquier trato de favor y recordaron que el PSOE votó a favor del orden del día, lo cual, en efecto, sucedió así.

El orden del día de los plenos, los temas que se llevan a debate los decide la presidenta, según el reglamento, “oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces”. Es decir, que la mayoría parlamentaria de turno es la que decide en cada ocasión los asuntos que se debaten en el Parlamento. En Andalucía, Vox, PP y Ciudadanos tienen la mayoría. Y en este caso, se les unió el PSOE.

El PSOE votó a favor del orden del día, según se explica en el escrito enviado a la presidenta, porque durante el debate que se produjo en la Mesa del Parlamento, los socialistas pudieron colocar una PNL sobre “medidas para mejorar el bienestar de los andaluces”, ademas de la solicitud de una comisión de investigación sobre la listeriosis, que será rechazada por la mayoría de derechas y ultra, lo que “no impedía que también se incluyese” la proposición de Adelante sobre memoria.

En cada Pleno, según explican fuentes parlamentarias, hay espacio para cuatro PNL. En este, al ocupar el PSOE dos de ellas -la comisión de investigación se considera como una PNL- solo quedaba espacio para otras dos y tanto PP como Ciudadanos presentaron las suyas.

La presidencia, según las fuentes consultadas, entendió que le correspondía a Ciudadanos, porque Adelante Andalucía ya llevaba una moción al Pleno y si la PNL de Ciudadanos se hubiera quedado fuera, la tercera fuerza política no hubiera colocado ninguna iniciativa en el Pleno, lo cual no tendría sentido.

PSOE y Adelante consideran, por el contrario, que, debido al sistema de cupos que se utiliza a la hora de decidir qué proposiciones entran en cada Pleno, era la de Ciudadanos la que debía de haber decaído.