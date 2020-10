El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una declaración institucional este viernes para reconocer que la situación de la pandemia "es grave" e insistió en la necesidad de tomar medidas que "reduzcan la movilidad y eviten el contacto entre personas", afirmó.

Sánchez afirmó que quiere evitar a toda costa un nuevo confinamiento general, por lo que pidió a la ciudadanía que sea disciplinada y que adopte las medidas que se aconsejan desde las autoridades sanitarias. Por ello, pidió "disciplina social, espíritu de equipo y moral de victoria".

De momento, no anunció ninguna medida a nivel de Gobierno e indicó que seguirán siendo las comunidades autónomas las que marquen las restricciones que se deben adoptar.

En este sentido, Sánchez explicó que cuando una comunidad autónoma alcance la alerta extrema podrá solicitar la declaración del estado de alarma, pero la decisión será siempre adoptada por dicha comunidad autónoma.

El presidente indicó que el objetivo es adoptar medidas que causen el menor daño a la economía y la menor restricción de libertades, pero insistió en que para ello "es necesario la máxima colaboración y disciplina sanitaria" de los ciudadanos.

Pese a que él mismo alertó de la gravedad de la situación, Sánchez indicó que la situación no es comparable a la que dio el 14 de marzo cuando se decretó el confinamiento general, por el conocimiento que hay de la enfermedad y la dotación sanitaria de la que dispone España. No obstante, insistió en que "no queremos llegar al punto del 14 de marzo y hay que doblegar la curva", dijo.

