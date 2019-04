ERC expulsa a Sicus Carbonell, número 30 de sus listas para la Alcaldía de Barcelona, tras las declaraciones homófobas que ha sostenido en un debate en Betevé. "Siento pena por los gays en el sentido de que son mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre".

"Hay gitanos gays y no por eso hay que rechazarlos". "A mi lo que no me gusta es el vicio. Si yo ahora me hago gay es un vicio porque yo soy hetero, pero para una persona que ya ha nacido gay, pues a mi me da pena en el sentido de que los gays son una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre", asegura Carbonell, presidente de la Asociación Profesional de Autores y Creadores de Rumba Catalana.

El político ha afirmado que los casos de homofobia se dan en todos los segmentos de la sociedad y no solo entre los gitanos. "Hay padres que quieren lo que es natural y hay otros que apoyan al hijo haga lo que haga", según recoge eldiario.es.

ERC ha expuesto su decisión a través de un tuit en el que aseguran que "su compromiso con los derechas de las personas LGTBI es firme e incuestionable". El partido político concluye diciendo que Carbonell no formará parte de su candidatura.