Ignacio González recuerda la reunión del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la que supuestamente se dieron instrucciones para contratar los servicios del empresario Horacio Mercado, para desviar así dinero de la Comunidad de Madrid a las arcas del PP regional. Se celebró en 2004, escasos meses después de la llegada del PP al Gobierno, y González reconoce que su madrina política, Esperanza Aguirre, estuvo presente en ese encuentro, pero no recuerda que se dieran instrucciones para contratar con la empresa de Mercado, Over Marketing. Sólo recuerda que se presentó el logo de la Comunidad de Madrid "La suma de todos".

González niega haber pedido un millón de euros a ICM para financiar al PP

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha declarado este jueves como investigado en la trama Púnica, ante la Audiencia Nacional. Fuentes presentes en la declaración afirman que González ha dicho desconocer el rol desempeñado por Aguirre en las campañas electorales a las que el PP habría acudido dopado, pero sí ha señalado al exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, que declaró el lunes.

Lamela aseguró ante el juez -también como imputado- que, en la misma reunión de 2004 -en la que también estaba González-, Aguirre le invitó a contratar con las empresas de Mercado. Este jueves, González le ha devuelto el dardo al afirmar que sólo recuerda una Consejería que firmase contratos que incluyesen la famosa claúsula del 1% para financiar al Partido Popular: la de Sanidad, precisamente la que dirigía Lamela.

Por otro lado, González ha negado haber pedido un millón de euros para el PP al exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, en 2012, ya que esta reunión nunca se produjo. Otro exdirectivo de ICM fue quien reveló la supuesta petición de González.



Dice no tener ningún conocimiento sobre la caja B del PP, y señala a Beltrán Gutiérrez

También ha asegurado no tener ningún conocimiento sobre la caja B del PP madrileño, justificándose en que no tuvo un cargo orgánico en el partido hasta 2011. A este respecto ha apuntado al entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. Además, ha explicado que en 2007 dejó de estar en la cúpula de la Fundación Fundescam, de la que se nutría el PP, porque no asistía a las reuniones, y para dejar paso a otras personas que sí asistirían, siempre según las citadas fuentes.



González también ha defendido su gestión en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su declaración se ha prolongado durante cerca de dos horas, y sólo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa. Está imputado en la pieza 9 de Púnica, que investiga la supuesta financiación ilegal del PP mediante el desvío de fondos a través de contratos de publicidad y de reputación online.​

En contra de lo que él afirma, el juez le sitúa como pieza clave de la trama orquestada bajo la presidencia de Aguirre para financiar al PP madrileño. Fue vicepresidente del Gobierno regional entre 2004 y 2012, y heredó la presidencia tras la dimisión de Aguirre en 2012, manteniéndose tres años al frente del Ejecutivo, hasta 2015.

Además, es el segundo expresidente de Madrid en comparecer como imputado en la trama, después de que la semana pasada declarara, también como investigada, su sucesora, Cristina Cifuentes, y el viernes tenga que hacer lo propio Aguirre. Como González, Cifuentes tampoco sabía nada de la caja B. Ni de Púnica.