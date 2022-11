Democracia de la cal

"Tuve que decidir si se volaba a la cúpula de ETA. Dije no. Y no sé si hice lo correcto".

"Nuestra gente había detectado -no digo quiénes- el lugar y el día de una reunión de la cúpula de ETA en el sur de Francia. De toda la dirección. Operación que llevaban siguiendo mucho tiempo. Se localiza lugar y día, pero la posibilidad que teníamos de detenerlos era cero, estaban fuera de nuestro territorio. Y la posibilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel momento era muy escasa. Ahora habría sido más fácil. Aunque lo hubieran detectado nuestros servicios, si se reúne la cúpula de ETA en una localidad francesa, Francia les cae encima y los detiene a todos. En aquel momento no. En aquel momento solo cabía la posibilidad de volarlos a todos juntos en la casa en la que se iban a reunir".

"Ni te cuento las implicaciones que tenía actuar en territorio francés, no te explico toda la literatura, pero el hecho descarnado era: existe la posibilidad de volarlos a todos y descabezarlos. La decisión es sí o no. Lo simplifico, dije: no. Y añado a esto: todavía no sé si hice lo correcto. No te estoy planteando el problema de que yo nunca lo haría por razones morales. No, no es verdad. Una de las cosas que me torturó durante las 24 horas siguientes fue cuántos asesinatos de personas inocentes podría haber ahorrado en los próximos cuatro o cinco años".

Esto se lo dijo Felipe González a Juan José Millás que le hizo una entrevista para El País en 2010. El otro día, el ministro del interior de Felipe González, José Barrionuevo reconocía también en El País que ordenó la liberación de Segundo Marey, un ciudadano francés secuestrado por mercenarios a sueldo del gobierno español en Francia, al que confundieron con uno de los jefes de ETA.

Pero claro, estuvo muy mal que yo dijera en 2016 en el Congreso que en España hubo terrorismo de Estado y que Felipe González tenía las manos manchadas de cal viva aludiendo a la ejecución ilegal de dos militantes de ETA -cuyos cadáveres trataron de disolver en cal viva-. Cuánto miserable con carnet de diputado o con carnet de periodista hay en España.