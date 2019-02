Una derecha diversa llena de banderas de España la Plaza de Colón contra Pedro Sánchez

Unidos contra Pedro Sánchez, por España y por unas elecciones generales ya. Ese ha sido el factor mínimo común de la concentración convocada por PP y Ciudadanos en la Plaza de Colón con el lema Por una España unida. ¡Elecciones ya!. Con una afluencia que supera las expectativas del Partido Popular, que en el escrito de autorización del acto a Delegación del Gobierno estimó una una participación "superior a las 20.000 personas", este domingo Colón se ha llenado. Los manifestantes, banderas de España incluido, se han aglomerado hasta en los aledaños como el Paseo de la Castellana, la calle Goya y la calle Génova, cortada con antelación al tráfico por la Policía Municipal. Han sido 45.000 según la Delegación del Gobierno y 200.000 para los organizadores.

Los asistentes han venido desde todos los puntos de España, ayudados por los autobuses que la organización ha puesto gratuitamente para ir a Madrid a manifestarse contra el Gobierno. Pero, más allá de los líderes políticos, ¿quiénes son los que han llenado Colón con banderas de España?

Uno de esas personas es el joven Carlos Revert, que ha venido desde Valencia junto con su padre aunque han optado por ir en coche. "No nos ha gustado cómo se ha enfocado lo de Catalunya y creemos que lo que quiere hacer Pedro Sánchez es hablar de Estado a Estado. Es una ofensa para todos los catalanes que están luchando desde dentro de Catalunya y los ha abandonado. Aquí estamos sobre todo para defenderlos a ellos y a nosotros", ha explicado el manifestante. "Hay que convocar elecciones para que se cristalice el deseo de todo la gente. El PP tiene 50 diputados más que el PSOE y si tan buen resultado le da el CIS a Pedro Sánchez que convoque ya las elecciones", ha añadido con sorna.

Un manifestante porta una bandera franquista

Julia no ha viajado para manifestarse contra Pedro Sánchez porque vive en Madrid. Ella ha venido porque, pese a que Carmen Calvo anunció el viernes la ruptura de conversaciones con los independentista, el presidente del Gobierno "nos ha engañado muchas veces y ya no nos creemos nada de lo que dice. Dijo que hacía la moción de censura para hacer elecciones y él lo que quiere es estar en La Moncloa sea como sea. Él no se preocupa de los españoles", ha contado Julia, que ha venido con bastón y que afirma ser del PP, uno de los partidos convocantes del acto.

Quien sí votaría a Vox en caso de elecciones es Juan Román de Navalafuente (Madrid), conductor de VTC ya jubilado. Pese a tener 70 años esta es su primera manifestación, a la que ha acudido junto con su mujer y portando un cartel en el que que llama "traidor" y "okupa" a Pedro Sánchez. "No se puede vender a España. ¿Qué es relator? Es una alta traición. No necesitamos relatores, necesitamos el Parlamento", ha contado a Público, a quien también ha pedido que Pedro Sánchez sea juzgado "por traidor" ya que "encima el pueblo no le ha votado. Está ahí por okupa, está con votos de terroristas, de separatistas. Sánchez, hasta aquí hemos llegado", ha clamado Juan Román. "No es democrático tener conversaciones con quien quiere destruir España", cree este manifestante. Aunque ahora votaría a Vox, Juan Román se considera de centro "pero estoy indignado". En el pasado votó a Adolfo Suárez, al PP pero ya no porque "Rajoy es un cobardito" y a Ciudadanos pero considera a Vox un partido con el que está acorde.

Aunque no se considera racista, Juan Román dice "los marroquíes nunca serán españoles aunque nazcan aquí. Jamás se van a integrar en España. Son enemigos nuestros". El manifestante defiende que "el inmigrante que venga a currar como he hecho yo toda mi vida. Creo que ahora necesitamos un poquito de mano dura, sin complejos" porque "no puede ser que los separatistas se vayan de rositas. Es una vergüenza total lo que está pasando en este país". Román no ve problemas en que haya acudido a la protesta grupos de extrema derecha como España 2000 u Hogar Social Madrid, ya que también tiene "íntimos amigos comunistas".

Este es el vídeo grabado por @grodira que se ha hecho viral: un simpatizante de Vox expone sus razones para votar al partido de Abascal. pic.twitter.com/kExs0cPrJS — Público (@publico_es) 10 de febrero de 2019

Bandera preconstitucional en la manifestación de Colón./ Fermín Grodira

Entre las numerosas banderas de España, se han podido ver alguna bandera franquista con el Águila de San Juan, así como de Falange, partido que también se había unido a la concentración. Entre los grupos ultras destacó Hogar Social Madrid, que intentó desplegar una pancarta de 60 metros de longitud con el lema "Frente a los políticos que dividen, la España que une", pero el fuerte viento la rompió en varios trozos. Finalmente recompusieron la pancarta con la palabra "ESPAÑA" junto al logo del grupo nazi y la bandera de Catalunya. Como en otras ocasiones, Hogar Social Madrid utilizó varios botes de humo azul que lograron pasar pese a ser registrados por la policía, que no encontró el material fumígeno.

Melisa Domínguez, líder de Hogar Social: "Tenemos que estar del lado de los españoles que se sienten orgullosos de serlo más allá de su filiación política"

Aunque en términos generales la presencia de Hogar Social Madrid no ha supuesto un problema para el resto de manifestante, varias personas se han encarado con Hogar Social Madrid al considerarlos "neonazis" y que desunían. Además, un señor mayor con gorra de España tildó a Hogar Social Madrid de "basura catalana" y de "hijos de putas" por la bandera de Catalunya que incluía su pancarta aunque varias personas intentaron sacarle del error sin éxito. El grupo nazi ha aprovechado la concentración para vender camisetas a 15 euros cada una. Melisa Domínguez, líder de Hogar Social Madrid ha declarado a Público que "tenemos que estar del lado de los españoles que se sienten orgullosos de serlo más allá de su filiación política".

Miembros del grupo neonazi Hogar Social Madrid portan una pancarta con el escudo de la organización en Colón./ Fermín Grodira

Domínguez ha afirmado que busca combatir la hegemonía social a la izquierda y la cultura a la derecha y por ello se manifesta en ocasiones junto a partidos de derecha y movimientos sociales de izquierda. La líder neonazi no ha confirmado ni desmentido a Público que se vaya a presentar en las elecciones de mayo pero ha dejado la puerta abierta a hacerlo en el futuro. Melisa Domínguez ha sido muy solicitada para realizarse fotos con algunos de los asistentes a la concentración de la Unidad de España, como si se tratase de una actriz conocida. La fallida pancarta de Hogar Social Madrid ha sido utilizada de photocall por la líder de extrema derecha junto a la antigua sede, ya desalojada, del grupo neonazi.