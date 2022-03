Derechos Sociales aumenta el presupuesto para luchar contra la pobreza infantil

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado ante las comunidades autónomas el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea. La Administración General del Estado dedicará al plan entre un 7% y un 8% del Fondo Social Europeo Plus, más de un 2% de lo inicialmente previsto.

Derechos Sociales lleva meses trabajando con otros ministerios, comunidades autónomas, expertos y menores para presentar a la Comisión Europea un Plan de Acción Estatal el próximo 15 de marzo.

El documento es una hoja de ruta con la pobreza infantil y la protección social como eje principal, además de abordar los derechos sociales a través de servicios públicos de calidad y los entornos protectores, inclusivos y participativos.

El primer tramo del reparto será de seis millones para Canarias y cuatro y medio para Melilla y Ceuta

Para 2022 existe un crédito de 35 millones de euros destinado a los territorios autonómicos, que comparten competencia en esta labor. El presupuesto también ha aumentado en 7,3 millones de euros, un 26,35%, con respecto al pasado año.

De estos 35 millones, este miércoles se ha acordado el primer tramo de reparto se queda de esta forma: seis millones para Canarias y cuatro y medio para Ceuta y Melilla.



La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha trasladado estas cifras las comunidades autónomas durante la presentación del plan. "No podemos decir que hemos acabado con la desigualdad si hay niños y niñas que no tienen acceso a una alimentación saludable, si la brecha digital sigue golpeando a los estudiantes más pobres o si la preocupación de que sus padres o madres no puedan pagar el alquiler no deja que se concentren en sus deberes", ha sostenido durante su intervención.