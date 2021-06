La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido a los juzgados que revisen los criterios con los que deciden aplicar o no la moratoria vigente para los desahucios de personas vulnerables y al PSOE que "desbloquee ya" la propuesta de una nueva ley de vivienda.

En un mensaje en Telegram, la alcaldesa ha lamentado "la noticia terrible" del suicidio, este lunes, de un vecino de Sants cuando la comitiva judicial acudió a su domicilio para desahuciarle porque no pagaba el alquiler desde el pasado mes de junio, cuando se quedó en paro.

Tras enviar "un abrazo" a los seres queridos del fallecido, que tenía 58 años y se arrojó por el patio de luces de la vivienda que tenía alquilada, y al personal municipal "al que le ha tocado vivir un momento tan difícil", la alcaldesa ha comentado el suceso.

"Se trata de un hombre que al quedarse en paro no pudo seguir pagando su vivienda. Desde los Servicios Sociales se había acreditado su situación de vulnerabilidad con un informe con fecha del mes de abril", ha asegurado la alcaldesa.

En estos casos, añade Colau, "la moratoria antidesahucios actual permite evitar el desahucio, por lo que la abogada del afectado solicitó en dos ocasiones la aplicación de la moratoria adjuntando el informe municipal que acreditaba la vulnerabilidad".

"Sin embargo, el juez decidió no aplicar la moratoria y seguir adelante con el desalojo", ha lamentado. "Es una decisión que no compartimos ni entendemos, y hasta el último momento los servicios municipales han intentado mediar para frenar el desahucio. Es una muerte que no debería haberse producido", ha escrito la alcaldesa.

"Exigimos que los juzgados revisen los criterios con los que deciden aplicar o no la moratoria vigente, y exigimos que el PSOE desbloquee ya la propuesta de una nueva ley de vivienda que frene la especulación, impulse más vivienda pública y ofrezca alternativas a los desahucios en los casos de vulnerabilidad acreditada", concluye Colau.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinos han convocado este martes dos actos de protesta por este caso, a las 18.30 horas en la plaza de Sants y a las 20.00 horas ante la Delegación del Gobierno.