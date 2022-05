Cómo se desarrollaron los minutos de infarto previos al registro de la coalición ‘Por Andalucía’

Son las 23:57h del viernes, el plazo para inscribir las coaliciones de cara al próximo 19J está a punto de expirar. En el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, la sede del Parlamento de Andalucía, se reúnen desde hace varias horas integrantes de los equipos jurídicos de IU, Más País, Verdes Equo e Iniciativa. Faltan, sin embargo, los representantes y documentación de Podemos y Alianza Verde. Las negociaciones políticas habían estado paralizadas durante buena parte de la jornada, pero hace minutos que las direcciones de Podemos e IU han sellado el acuerdo político que dará lugar a la coalición ‘Por Andalucía’. Por fin.

Fuentes de la negociación narran cómo la formación morada cortó las comunicaciones durante buena parte de la jornada, desde por la mañana. Incluso la propia secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, había abandonado un grupo de WhatsApp donde estaban los interlocutores de otros partidos. Salvo alguna contada excepción, las conversaciones estuvieron interrumpidas hasta las 23h aproximadamente, quedaba una hora de plazo para inscribir la coalición en la Junta Electoral andaluza.

Poco antes habían llegado a un acuerdo político los negociadores de Podemos y de IU: el nombre de la candidatura, la candidata a la presidenta de la Junta sería Inma Nieto (dirigente de IU y apoyada también por Más País). Podemos encabezará cuatro provincias (Huelva, Cádiz, Córdoba y Granada), IU, tres (Málaga, Jaén y Almería) y Sevilla para Más País. Había acuerdo para una candidatura unitaria, pero el reloj no paraba y el plazo, como una losa, se podía tocar con la punta de los dedos.

Tanto fuentes de IU como de Podemos reconocen la labor del equipo de Yolanda Díaz para alcanzar un consenso. Cuando entre ambas formaciones la comunicación era inexistente, los hombres de la vicepresidenta fueron los nexos necesarios para retomar la conversación con agilidad a las 23:02h. En ese momento Podemos enviaba una nueva propuesta a la negociación. Esa propuesta política es aceptada y Podemos la reenvía en un documento a las 23:29h. Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía, da el visto bueno a las 23:38h.

El acuerdo político ya era una realidad, era el momento de registrar jurídicamente la coalición en la Junta Electoral, es decir, presentar el documento técnico e informativo de qué formaciones integrarán la coalición y algunas descripciones jurídicas sobre las mismas. Volvemos a los pasillos del Hospital de las Cinco Llagas, a no mucha distancia de donde descansa la Esperanza Macarena, una de las protagonistas de las calles sevillanas de hace escasas semanas.

Los integrantes del equipo técnico y jurídico de IU, junto a otros integrantes de la coalición, esperan para presentar la documentación en la Junta Electoral. Podemos envía el documento oficial debidamente cumplimentado y firmado a las 23:58h. Los que aguardan en el Parlamento (quienes reiteran a Público que han avisado a sus socios morados en varias ocasiones de que enviaran con tiempo el archivo) son conscientes de que han de imprimirlo y de que no llegan a tiempo. Es en ese momento cuando inscriben la coalición sin Podemos ni Alianza Verde, pues la documentación de IU, Más País, Verdes Equo e Iniciativa llevaba tiempo preparada por si la negociación política con Podemos no daba sus frutos.

Una vez suena la bocina, se acaba el viernes y el plazo ha concluido, llega al registro la documentación de la coalición con Podemos y Alianza Verde. Eso es a las 0:14h. Podemos además enviará telemáticamente otra solicitud a las 1:07h del sábado. Sobre estos registros fuera de plazo ya se ha pronunciado la Junta Electoral denegándolos por tal motivo.

Los equipos jurídicos de Podemos e IU trabajan otra vía, intentar subsanar la solicitud de la coalición presentada en tiempo (en la que no están Podemos ni Alianza Verde) para incluirles. Fuentes jurídicas consultadas narran a este periódico que ven complicado que esta opción pueda dar sus frutos.

Si esto no ocurriera, los candidatos de Podemos podrían participar en la coalición en los puestos y provincias que acuerden las direcciones de los partidos integrantes de la coalición, pero Podemos no formaría legalmente parte de la misma. Su logo no estaría impreso en la papeleta y no podría optar a la financiación. Todo esto es el resultado de una estrategia que trataba de llevar la negociación hasta el último momento, una jugada de póker que en esta ocasión puede salir muy caro.

Hay confluencia en Andalucía a pesar de todo. Hay acuerdo político, que es lo más relevante. Hubo apariencia de que todo saltaba por los aires. Sin un entendimiento entre Podemos e IU para las elecciones del 19J, Unidas Podemos se desmoronaría y, con ello, su participación en el Gobierno de coalición quedaría relegada a una incógnita y el grupo parlamentario en el Congreso se rompería.

Que haya confluencia en Andalucía es una buena noticia para las izquierdas estatales, de lo contrario habrían entrado en una espiral destructiva. En Andalucía, en este sentido se rompe con la inercia de desquebrajamiento de este espacio político y suma nuevas alianzas. También será una buena noticia para las izquierdas estatales un buen resultado electoral de ‘Por Andalucía’. De momento, el panorama está complicado según las encuestas, pero de cómo se desarrolle la campaña electoral dependerá la última decisión de los votantes. La química de los socios de coalición en estas semanas será decisiva para ello y ya tienen un acuerdo político sobre el que trabajar.

La apuesta de IU y del PCE por esta candidatura es máxima, Nieto es su proyecto. El pasado 29 de abril las direcciones federales y andaluzas de IU y PCE ponían en común sus estrategias para hacer una apuesta política que se inicia en estas andaluzas y mira más allá, al nuevo ciclo electoral que se culminará el año que viene con municipales, autonómicas y generales. Las andaluzas son ya el primer escalón de lo nuevo. Aunque siga arrastrando dinámicas del ciclo anterior.