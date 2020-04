El Partido Popular no está de acuerdo con el plan de desescalada que ha propuesto el Gobierno, anunciado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El secretario general de la formación, Teodoro García Egea, ha criticado a través de su cuenta de Twitter la intervención del socialistA: "Ni GPS, ni timón, ni nadie a los mandos. Un Sánchez sin rumbo y recreándose en sus propios bulos dedica más de una hora a proclamar imprecisiones. No hay plan", concluye.



Sánchez ha explicado que la desescalada será "gradual y asimétrica", coordinada y adaptable en función de los territorios, y será el Ejecutivo quien coordine su implantación en provincias y comunidades autónomas, en función del cumplimiento de cuatro marcadores. El Ministerio de Sanidad supervisará los datos y será quien dé luz verde a las comunidades autónomas para ir suavizando el confinamiento.

El plan del Ejecutivo se divide en cuatro fases esta desescalada, que empezará a funcionar desde el 4 de mayo, y la unidad territorial a emplear será la provincia o la isla. "No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la normalidad", ha advertido el presidente del Gobierno. Aunque la movilidad en la misma provincia sí estará permitida ya desde la fase 1 (que para algunas islas comienza este sábado) y para otros territorios a partir del 11 de mayo, si todo va bien.

La portavoz de la formación en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha censurado la inconcreción del Gobierno. "Los españoles necesitan certezas y esperanza. Necesitan calendarios y saber que va a pasar en las próximas semanas y meses". A su juicio, la ausencia de fechas claras provoca incertidumbre entre la ciudadanía. "No se han podido evitar miles de vidas rotas y ahora hay que evitar millones de vidas arruinadas, y para eso hacen falta certezas", ha señalado tras la Junta de Portavoces celebrada en la Cámara Baja.

El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado este mediodía su malestar respecto a Sánchez, por no haberle informado previamente el plan de desescalada, una crítica que también ha compartido Álvarez de Toledo. "No he sido informado como líder de la oposición de ese plan de escalada", ha dicho Casado desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. El conservador ha lamentado que se ha "vuelto a enterar por los medios" y que así, "difícilmente" se les puede pedir "lealtad y unidad".